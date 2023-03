Der neue Charakter-Trailer zu Master Detective Archives: RAIN CODE

Heute gibt es nicht nur einen neuen Charakter-Trailer zu Master Detective Archives: RAIN CODE , sondern auch eine erfreuliche Nachricht seitens des Publishers Spike Chunsoft und des Entwicklers Too Kyo Games. Die Erstauflage des Videospiels enthält einen Gutscheincode für einen digitalen Bonusroman. Dabei ist es unabhängig, ob ihr euch für die physische Standardversion des Spiels oder für die limitierte Edition entscheidet.

Der digitale Roman dient als Vorgeschichte zu Master Detective Archives: RAIN CODE und wurde unter der Leitung von Kazutaka Kodaka, dem Hauptautor von Master Detective Archives: RAIN CODE, von Yoichiro Koizumi geschrieben. Weitere Details, welche den Roman betreffen sollen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden. Das folgende Bild dient nur zu Illustrationszwecken, so behalten sich die Firmen vor, Design, Name und Inhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Anzahl der erwähnten Gutscheine ist begrenzt.

Darum gehts in Master Detective Archives: RAIN CODE

Im düsteren Fantasy-Detektiv-Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle von Yuma Kokohead, einem an Amnesie leidenden Detektiv in Ausbildung, und Shinigami, einem Geist, der ihn heimsucht. Sie gehen gemeinsam in der seltsamen Stadt Kanai Ward ungelösten Rätseln nach. Die Stadt des Regens steht unter der Kontrolle eines Megakonzerns. Meisterdetektive aus aller Welt stellen sich der Herausforderung, die Wahrheit aufzudecken.

Master Detective Archives: RAIN CODE erscheint am 30. Juni für Nintendo Switch. Deutsche Texte sind bestätigt. Auch hierzulande gibt es eine Sammleredition. Neben dem Szenario von Kazutaka Kodaka darf man sich auf Musik von Masafumi Takada und Charakter-Designs von Rui Komatsuzaki freuen. Alles Danganronpa-Veteranen!

via Gematsu, Bildmaterial: Master Detective Archives: RAIN CODE, Spike Chunsoft, Too Kyo Games