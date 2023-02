Elden Ring: Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ überraschend angekündigt

Na hoppala? FromSoftware hat die kommende Erweiterung zu Elden Ring mal eben via Twitter publik gemacht. „Rise, Tarnished“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account zu Elden Ring.

„Lasst uns diesen neuen Weg gemeinsam gehen“, heißt es. Die kommende Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree sei derzeit in Entwicklung. Dazu gibt es lediglich ein Artwork.

Fans warten schon lange darauf

Elden-Ring-Fans warten schon lange auf diese Ankündigung und so fest sie eingeplant war, so überraschend kam sie heute. Denn für eine solche Ankündigung hätte es natürlich sicherlich auf aufsehenerregendere Möglichkeiten gegeben als einen schlichten Tweet.

Die Ankündigung der Erweiterung folgt auf die ebenfalls ziemlich überfallartige Veröffentlichung des Kolosseum-DLCs im Dezember. Das Kolosseum war quasi seit der Veröffentlichung des Spiels ein Thema und ebnete schließlich den Weg für PvP-Modi.

Es klingt nicht so, als stünde die Veröffentlichung der Erweiterung kurz bevor. Aber dem bisherigen Rhythmus folgend wollen wir uns da mal nicht festlegen. Weitere Details gibt es sicher in Bälde.

Producer Yasuhiro Kitao teilte das Logo im Großformat:

