Im Test! PowerWash Simulator: Midgar Special Pack

Titel PowerWash Simulator: Midgar Special Pack 2. März 2023 Square Enix Collective 2. März 2023 Square Enix Collective 2. März 2023 Square Enix Collective System PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One, PCs Getestet für PlayStation 5 Entwickler FuturLab Genres Putz-Simulator Texte Vertonung

Die meisten von euch werden im Laufe der letzten zwei Jahre schon mal was vom PowerWash Simulator gehört haben. Die von Square Enix Collective herausgegebene Hochdruckreiniger-Simulation wirbt vollmundig damit, euch beim Druck ablassen zu helfen und eure „Sorgen mit den beruhigenden Geräuschen von Hochdruckwasser wegzuspülen.“

Offensichtlich mit Erfolg – immerhin avancierte der Simulator zum Geheimtipp unter peniblen Putzteufeln. Und Square Enix sei Dank, ließ uns der Titel erst kürzlich – im Rahmen einer Kollaboration mit Tomb Raider – die Fußöden von Lara Crofts üppigem Anwesen und mehr wienern.

Jetzt steht das nächste skurrile Crossover ins Haus. Das Midgar Special Pack lässt nämlich begeisterte Putzfeen auf bekannte Locations aus Final Fantasy VII los. Und zwar kostenfrei, für BesitzerInnen des Hauptspiels. Also: Schnappt euch eure Hochdruckreiniger – Midgar will blitzeblank geputzt werden. Ob das auch Spaß macht, erfahrt ihr im folgenden Test.

Der Saustall hat einen Namen: Midgar

Fünf Örtlichkeiten – oder Maschinerien – warten in Midgar auf unseren rettenden Einsatz. Denn egal, ob die Auftraggeber Tifa Lockhart und Cloud Strife heißen, oder gar Megakonzern Shinra um unsere Dienste bittet – eines haben alle Locations gemeinsam: Sie sind ein einziger Saustall.

Wir tauschen also das Schwert gegen unseren treuen Hochdruckreiniger, um dem Schmutz den Kampf anzusagen. Die Gummihandschuhe übergestülpt, bietet uns der erste Auftrag die Möglichkeit, uns warm zu putzen. An Clouds Motorrad – der Hardy Daytona – machen wir uns mit den verschiedenen Aufsätzen, Düsen und Waschmitteln in unserem Repertoire vertraut.

Wir ziehen befriedigende Schneisen der Sauberkeit durch allerhand Siff und Dreck.

Oberflächlichem Schmutz trotzen wir etwa mit einer breiten Düse, während hartnäckige Ferkeleien einer punktierten Düse mit ordentlich Druck bedürfen. So bringen wir das schicke Gefährt langsam wieder auf Vordermann. Und lassen dabei keinen Winkel aus.

Der PowerWash Simulator gibt sich nämlich nicht mit 80 Prozent zufrieden, nein. Alle Maschinen und Örtlichkeiten wollen bis in die schmalsten Vertiefungen vom schäbigen Siff befreit werden. Ob im Stehen, in der Hocke oder gar im Liegen – keine Mühe will gescheut werden, damit das Ziel unserer Säuberung am Ende auch bis ins kleinste Detail glänzt.

Keine halben Sachen

Ein Umstand, den ich vorab zweifelsohne unterschätzt habe. Wer meint, zweimal frech mit dem Kärcher über den Schmutz zu segeln, hat sich getäuscht – sich vor schrumpeligen Fingern drücken, ist nicht. Ganz im Gegenteil: Wir verbringen ordentlich Zeit mit der Durchführung eines Auftrages, wobei diese in ihrem Umfang zunehmend komplexer werden. Die Reinigung von Tifas Bar – dem Seventh Heaven – weiß angehende Putz-EnthusiastInnen bereits stolze zwei Stunden zu beschäftigen. Immerhin will so ziemlich jede Oberfläche von unserem Hochdruckreiniger gestreichelt werden.

Wir bringen Tifas heruntergekommene Bar – Seventh Heaven – wieder auf Vordermann.

Wenn wir hingegen den FFVII-Intro-Boss Scorpion Sentinel oder den hochgewachsenen Super-Mach Airbuster reinigen, konzentrieren wir uns aufs Kleingedruckte. Hier inspizieren wir nämlich schamlos jeden Zentimeter ihrer metallischen Innenleben.

Wie öde, will man meinen. Und das dürfte für diverse SpielerInnen auch tatsächlich der Fall sein. Aber: Wenn ihr euch für das Konzept begeistern könnt, tretet ihr unter Umständen die Tür zu einer meditativen Unterhaltung auf, die euch schnell mehr fesselt, als ihr eingangs geglaubt habt.

Auch der erste FFVII-Boss ist vor unserem Hochdruckreiniger nicht sicher.

Das beruhigende Rauschen des Strahlers wusste mich tatsächlich mehrfach angenehm zu entspannen. Die schlagfertige Werbeabteilung hinter dem Spiel hat hier also nicht geflunkert. Wenn ihr diese Zeilen also gerade kopfschüttelnd lest: Lockert gern mal, nach einem stressigen Arbeitstag, die sinnbildliche (oder echte) Krawatte und putzt euch durch den Saustall namens „Midgar“. Potenziell könnte nämlich ein echter Putzteufel in euch stecken. Und hinter dem PowerWash Simulator die wohlverdiente Entspannung winken.

Übrigens funktioniert der Titel auch toll als begleitende Erfahrung, wenn ihr euch etwa einem Stream oder Podcast widmet. Vorausgesetzt ihr frönt der verwerflichen gleichzeitigen Berieselung durch mehrere Unterhaltungsmedien.

Es wird geputzt, nicht gequatscht

Natürlich wird unsere virtuelle Reinigungsarbeit auch mit virtuellen Talern entschädigt. Unser hart erputztes Geld investieren wir also in neue Reiniger, Düsen und sonstige Ausrüstung, um dem nächsten Schweinestall noch effizienter zu trotzen.

Aufträge gibt es per Schnellnachricht; und am Ende des Auftrags winkt ein nettes Timelapse unserer Putzaktion.

Erwartet übrigens keine große Handlung. Die spielt sich allenfalls in kurzen Textnachrichten ab, in denen um unsere Expertise gebeten wird. Auch während unserer Operationen dürfen wir die eine oder andere Nachricht von Tifa, Cloud, Heidegger und Co. erwarten, die sich charaktertreu rabiat, passiv oder erhaben präsentieren.

Final-Fantasy-Fans freuen sich ferner über diverse Easter-Eggs – etwa wenn wir Barrets Gatling-Gun oder Clouds treues Buster-Schwert unter dem vielen Dreck finden.

Er tut, was er soll

Technisch gibt es nicht besonders viel zum PowerWash Simulator zu sagen. Er macht visuell und auditiv nichts herausragend gut, aber ebenso keine großen Fehler – er tut eben, was er soll. Die Controller-Steuerung funktioniert hier zuverlässig, wenngleich sie natürlich nicht die Präzision einer Maus erreicht.

Nach einem Auftrag rotieren wir aber bereits gekonnt durch unser Repertoire an Düsen, richten diese routiniert aus und gehen die Objekte unserer reinlichen Begierde mit klarem System an. Und was soll ich sagen: Es macht Spaß!

Vom Skeptiker zum Putzteufel

Bislang hatte ich lediglich am Rande vom PowerWash Simulator mitbekommen. Die bekannten Bilder von SpielerInnen, die eine Schneise der Sauberkeit inmitten von allerhand Siff hinterlassen, empfand ich dabei immer als äußerst befriedigend. Es brauchte aber wohl das skurrile Crossover mit Final Fantasy VII, damit ich selbst zum Hochdruckreiniger greife. Und es hat sich gelohnt. Das Midgar Special Pack bereitete mir einige Stunden meditativer Unterhaltung, in denen ich zum regelrechten Putzteufel aufstieg. Midgar im Detail von all seinem Siff zu befreien, mutete nämlich anfangs als zähe Sisyphusarbeit an, entwickelte sich aber schon bald zur einnehmenden Entspannungstherapie. Ob es nun Clouds Hardy Daytona, Tifas Seventh Heaven, oder Shinras Super-Mechs waren: Nichts war vor meinem Hochdruckreiniger sicher. Wenn auch ihr euch für das simple, aber fesselnde Spielprinzip begeistern könnt, erwarten euch unter Umständen äußerst erholsame Stunden in Midgar. Und wenn ihr dort fertig seid, macht ihr bei Lara Croft daheim einfach weiter. Bleibt zu hoffen, dass uns Square Enix in der Zukunft weitere (kostenfreie) Kollaborationen dieser Art spendiert. Genug gequatscht: Ran an die Hochdruckreiniger!

Story Tifa, Cloud und Co. bitten uns via Textnachricht um Hilfe – nicht der Rede wert. Gameplay Entspannende Hochdruckreinigung von Midgars Hotspots, bei der wir auf jedes Detail achten. Grafik Sie macht nichts herausragend gut, aber auch keine großen Fehler – sie erfüllt ihren Zweck. Sound Der beruhigende Klang von Hochdruckwasser wiegt uns in den Schlaf. Sonstiges Kostenfrei für BesitzerInnen des Hauptspiels!

Bildmaterial: PowerWash Simulator, Square Enix, Square Enix Collective, FuturLab