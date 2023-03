404 Game RE:SET stellt seine „Sega-Klassiker“ vor – in Gestalt von Anime-Mädels

Kürzlich kündigten Sega und Yoko Taro ihre skurrile Kollaboration 404 Game RE:SET an. Yoko Taro nutzt das Mobile-Spiel, um beliebte Sega-Videospiel-Klassiker in Anime-Mädels zu verwandeln. Ja, richtig.

Und eben diese Mädels stellt man nun in einer Reihe von Trailern vor.

Die „Sega-Klassiker“ vorgestellt

Outrun-Type: Anode – gesprochen von Ai Kakuma – basiert etwa auf dem beliebten Rennspiel. Entsprechend stolz ist sie auch auf ihre Geschwindigkeit:

Eine weitere, bereits bekannte Figur stellt Afterburner-Type: Anode dar – gesprochen von Akari Kito. Sie ist pflichtbewusst und beschützt jeden mit Hingabe – und zwar um jeden Preis:

Virtua-Cop-Type: Anode – gesprochen von Aoi Yuuki – präsentiert sich als Segas Schoßhund. In ihren Augen steht Sega für Gerechtigkeit und ist unfehlbar:

Vom Virtua Cop zum Virtua Fighter. Virtua-Fighter-Type: Anode wird von Fairouz Ai vertont. Sie strebt nach Stärke und glaubt daran, dass jeder Traum erreicht werden kann. Vorausgesetzt, man arbeitet hart dafür:

Fantasy-Zone-Type: Anode – gesprochen von Nichika Omori – liebt das große Geld. Dieses ist ihr wichtiger als alles andere:

Eine Welt von Sega, für Sega

Wie aus der Spielbeschreibung auf den entsprechenden Store-Pages (App Store und Google Play) hervorgeht, präsentiert 404 GAME RE:SET „eine Welt von Sega, für Sega.“ Das bekannte Unternehmen regiert über so ziemlich alles, von der Infrastruktur bis zur Unterhaltungsbranche.

SpielerInnen leben in dieser Welt und treffen eines Tages auf ein mysteriöses Wesen namens „X“. Dieses lässt SpielerInnen erkennen, dass die verquere Sega-Welt nicht dem Normalzustand entspricht. Also machen sie sich auf, Sega in die Schranken zu weisen und die Welt zu ihrer natürlichen Form zurückzuführen.

Bildmaterial: 404 GAME RE:SET, Sega