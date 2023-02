Die Königin der Schafe Anila gesellt sich zur Kämpferriege von Granblue Fantasy: Versus Rising

Erst kürzlich kündigte man den 2D-Prügler Granblue Fantasy: Versus Rising an. Er basiert auf dem gleichnamigen Franchise, das einst auf Mobilgeräten seinen Anfang nahm und soll seine Grenzen erweitern und auch neue SpielerInnen begeistern. Nun stellten Publisher Cygames und Entwickler Arc System Works einen Neuzugang für die Kämpferriege vor.

Die Königin der Schafe

Anika präsentiert sich als Allrounder, die sich im Kampf mit Stangenwaffen versteht. Außerdem erhält sie in Gefechten Unterstützung von ihren göttlichen Schafen. Mit einer Vielzahl von Projektil-, Anti-Air- und Rush-Down-Angriffen verfügt die Königin der Schafe über ein sattes Repertoire, von dem SpielerInnen profitieren. Im Japanischen wird Anika von Aoi Yuuki vertont; in der englischsprachigen Version leiht ihr Leona Renee ihre Stimme.

Neue Mechaniken

Außerdem nutzte das Team die Gelegenheit noch einmal hervorzuheben, dass man die Spielerfahrung von Granblue Fantasy: Versus erhalten möchte. „Versus Rising“ verstehe sich als der nächste Schritt für „Versus“. Der Titel soll von Neuzugängen und Veteranen gleichermaßen genossen werden können.

Ein paar neue Mechaniken beleuchtete man in diesem Kontext auch. Etwa den Dash-Angriff, den SpielerInnen im Sprint ausführen und so die Distanz zum Gegner zuverlässig und flott schließen. Der Angriff sei in Variationen mit leichten, mittleren und schweren Hieben möglich. Einige Charaktere verfügen ferner über Dash-Angriffe, die zu Kombo-Angriffen verkettet oder verwendet werden können, um durch die Verteidigung von Feinden zu dringen.

Wie auch im ursprünglichen Auto-Kombo-System von „Versus“ seien zudem Dreifachangriffe möglich. Den dritten Hieb variieren SpielerInnen nun allerdings wahlweise zu einem hohen oder niedrigen Angriff, um sich an den Gegner anzupassen.

Natürlich soll „Versus Rising“ auch einen Online-Multiplayer bieten – hier winken Casual- und Ranked-Modi, in denen sich SpielerInnen miteinander messen.

Anila im neuen Trailer zu „Versus Rising“

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus Rising, Cygames, Arc System Works