Pokémon Karmesin und Purpur: Neue Paradox-Pokémon vorgestellt – und jetzt könnt ihr sie fangen

Das letzte Tera-Raid in Pokémon Karmesin und Purpur endete zu einer unüblichen Zeit, nämlich eine Stunde nach der Ausstrahlung von Pokémon Presents. Sonst enden diese Raids immer um Mitternacht UTC. Fans hatten deshalb bereits vermutet, dass bei Pokémon Presents das nächste Raid angekündigt würde. Und so kam es auch.

Seit gestern und bis zum 13. März 2023 um 00:59 Uhr könnt ihr in einem neuen Tera-Raid-Event auf Windewoge und Eisenblatt treffen. Die beiden neuen Paradox-Pokémon wurden bei Pokémon Presents vorgestellt und sind jetzt in 5-Sterne-Raids anzutreffen.

The Pokémon Company bringt damit auch den nächsten Versionsunterschied ins Spiel. Denn Windewoge kann nur in Pokémon Karmesin angetroffen werden, während ihr in Pokémon Purpur auf Eisenblatt trefft. Pro Spielstand kann nur ein Pokémon gefangen werden. Sie werden in zukünftigen Events jedoch wieder erscheinen, als keine Bange.

Die neuen Paradox-Pokémon

Bei Windewoge und Eisenblatt handelt es sich um brandneue Paradox-Formen zu Suicune und Viridium. Paradox-Pokémon wurden mit der neunten Generation eingeführt und sind rätselhafte Pokémon, die je zwei Untergruppen haben. Antike Verwandte, die heutigen Pokémon ähneln und eine futuristische Version.

Die Vorstellung von Windewoge und Eisenblatt:

