Pokémon GO Plus+ soll eure Erfahrung mit Pokémon Sleep und Pokémon GO verbessern

Neben Pokémon Sleep kündigte The Pokémon Company beim heutigen Pokémon Presents auch ein neues Gadget an. Es baut auf Pokémon GO Plus auf und bietet zusätzliche Funktionen für Pokémon GO und Pokémon Sleep. Aber, wie nennt man so ein Gadget dann?

Pokémon GO Plus+ natürlich. Pokémon GO Plus+ erleichtert die Interaktion mit Pokémon Sleep. Ihr müsst beispielsweise nicht mehr das Handy in die Hand nehmen. Das ist angenehm, denn bekanntlich sollte das Handy nicht unbedingt das Letzte sein, was eure Augen vor Beginn der Nacht sehen.

Ihr könnt eure Schlafaufzeichnung mit Pokémon GO Plus+ beginnen und abschließen. Außerdem wohnt ein kleines Pikachu (nein, nicht wirklich) in dem Gerät, welches euch Schlaflieder singen kann. Wenn ihr das Gerät öfter nutzt, lernt Pikachu sogar neue Lieder.

Darüber hinaus bietet Pokémon GO Plus+ alle Funktionen für Pokémon GO, die auch schon das erste Gerät bot. Neu ist aber, dass ihr mit dem neuen Gerät auch Superbälle und Hyperbälle automatisiert einsetzen könnt. Das ist natürlich großartig!

Einen Bonus gibt es natürlich auch. Wer Pokémon GO Plus+ mit Pokémon GO verbindet, kann eine Spezialforschung erhalten, bei der man ein Relaxo mit Schlafmütze erhalten kann.

Für die Zukunft plant The Pokémon Company weitere Funktionen. Dabei sollen auch eure Schlafdaten nach Pokémon GO importiert werden können und dort verwendet werden. Pokémon GO Plus+ soll am 21. Juli 2023 veröffentlicht werden.

Das Einführungsvideo:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Pokémon GO Plus+, The Pokémon Company