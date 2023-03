Final Fantasy XVI: Warum Naoki Yoshida den Begriff „JRPG“ mitunter diskriminierend findet

Naoki Yoshida und das weitere Team hinter Final Fantasy XVI führen, im Zuge der aktuellen Medientour zum Spiel, eine regelrechte Welle an Interviews. Der YouTuber Skill Up – bekannt für seine Berichterstattung im Gaming-Bereich – traf Produzent Yoshida in Japan auch zum Gespräch.

Ein bestimmter Teil dieses Interviews schlägt nun Wellen. In diesem geht es nicht um Final Fantasy XVI per se, sondern vielmehr um den Begriff „JRPG“ als solchen. Wie Yoshida erklärt, trifft der bekannte Begriff bei diversen EntwicklerInnen von Square Enix nämlich nicht auf besonders viel Gegenliebe. Einige empfinden ihn in gewissen Kontexten sogar als diskriminierend.

Ein exklusiver Begriff westlicher Medien

Im Q&A-Teil seines Gesprächs, erwähnte Yoshida, dass „das Action-Game-Genre sich weiterentwickelt hat und die Norm geworden ist.“ Eine Aussage, die der YouTuber für die Folgefrage nutzte, ob es sich mit dem JRPG-Genre nicht gleichermaßen verhält. Ohne es zu ahnen, trat er hiermit quasi ins Fettnäpfchen.

Yoshida gab nämlich im Folgenden zu verstehen, dass das Team an EntwicklerInnen keine Spiele mit dem Ansatz angehe, „JRPGs“ zu entwickeln – sondern lediglich „RPGs“.

Er führt weiter aus, dass es sich bei „JRPG“ um einen Begriff handelt, der lediglich zur Unterscheidung und Abgrenzung diene und der ausschließlich von westlichen Medien und nicht von SpielerInnen oder MedienvertreterInnen in Japan verwendet würde. Yoshida geht aber noch einen Schritt weiter: Er erklärt, dass der Begriff bei einigen Mitgliedern des Entwicklungsteams – aufgrund von Assoziationen mit der Verwendung des Begriffs in der Vergangenheit – einen Nerv treffe. Und zwar nicht im positiven Sinne, wie er weiter ausführt:

„Es hängt davon ab, wen Sie fragen“, präzisiert er „aber als der Begriff vor 15 Jahren zum ersten Mal auftauchte, empfanden wir EntwicklerInnen ihn als diskriminierenden Begriff.“

Die Perspektive japanischer EntwicklerInnen

Der Begriff „JRPG“ habe japanische Rollenspiele von anderen Rollenspielen aus dem Westen abgegrenzt – häufig mit negativem Effekt. Yoshida betont erneut, dass er und sein Team nicht die Entwicklung eines Spiels anstreben, das sich in eine so enge Definition presst. Sie wollen breite RPGs erschaffen, die in einer Reihe mit dem gesamten Genre stehen.

SkillUp betont in seinem Video auch, dass Yoshida zusätzlich ergänzt, dass er sich natürlich darüber im Klaren sei, dass der Begriff des „JRPG“ heutzutage positiv konnotiert sei. Er gibt aber auch zu bedenken, dass es nach wie vor viele EntwicklerInnen in Japan gäbe, für die der Begriff mit schlechten Erfahrungen und Gefühlen verbunden sei.

Journalist Gene Park, selbst Asiate, erinnert an alte Headlines rund um das Thema und die Kontroverse um Phil Fish sowie an westliche Journalisten, die ihre schlechten Erfahrungen mit in Japan produzierten Spielen schließlich als „sehr japanisch“ beschrieben.

Ein äußerst interessanter Einblick seitens Yoshida, dem jede/r SpielerIn – vor allem aus westlichen Gefilden – zumindest einen Gedanken widmen sollte. Immerhin dürften die meisten von uns – wenn auch ohne jegliche böse Absicht – regelmäßig mit dem Begriff „JRPG“ haushalten.

War euch diese Perspektive auf den Begriff „JRPG“ bewusst?



Vollgas für Final Fantasy XVI

Fans von Final Fantasy erleben gerade einen echten News-Rundumschlag. Immerhin gibt es allerhand neue Eindrücke aus dem anstehenden Schwergewicht. Auch wir konnten bereits einen Blick auf den nächsten, actionreichen Ableger der Hauptserie werfen und sind ziemlich angetan.

Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 für PS5. Im Vorfeld erhalten Fans die Chance – im Zuge einer Demo – einen Blick auf das Spiel zu werfen. Allerdings lässt diese noch etwas auf sich warten. So wie auch die PC-Version zum Spiel, die zwar erscheinen soll, aber sicher nicht nach sechs Monaten. Wie lang euch Clives Rachefeldzug beschäftigt, verriet das Team auch bereits. Übrigens widmet sich Produzent Yoshida im ganzen Preview-Bombast nicht erstmalig ernsteren Themen – auch zum Thema Diversität in Final Fantasy XVI äußerte er sich.

via RPGsite, Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix