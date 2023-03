Sonntagsfrage: Werdet ihr Final Fantasy XVI spielen?

Vermutlich ist es fast schon frevelhaft, die heutige Sonntagsfrage zu stellen. Immerhin setzt diese Webseite ihren Fokus auf japanische Videospiele und im Speziellen auf Final Fantasy. Wenn man es genau betrachtet, gebe es JPGames heutzutage gar nicht, wenn Final Fantasy nicht existieren würde. Dennoch finde ich die heutige Frage legitim, vor allem da die Reihe und das Unternehmen dahinter in den vergangenen Jahren nicht immer mit ihren Entscheidungen glänzen konnte.

Wie bei jedem Teil setzt Sqaure Enix auch in Final Fantasy XVI große Hoffnungen. In dieser Woche erschienen viele Anspielberichte zum neuesten Teil, so auch unser Angespielt. Zudem gab Producer Naoki Yoshida neue Interviews, in denen er weitere Informationen rund um das Spiel preisgab. Die meisten Meldungen und Berichte fallen relativ positiv aus, können aber natürlich noch nicht sehr tief ins Detail gehen.

Dennoch sollten diese Informationen zusammen mit dem bisher veröffentlichtem Bild- und Videomaterial euch einen groben Eindruck zum Spiel verschaffen. Damit könnt ihr eventuell die Frage beantworten: Werdet ihr Final Fantasy XVI spielen?

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

