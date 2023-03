Tekken 8: Jin Kazama lässt im neuen Gameplay-Trailer die Fetzen fliegen

Bandai Namco hat vor kurzem einen brandneuen Gameplay-Trailer zum kommenden Tekken 8 veröffentlicht. In diesem neuen Trailer lässt Jin Kazama, der Vorzeige-Charakter der Tekken-Reihe und Sohn von Kazuya Mishima, so richtig die Fetzen fliegen. Ein offizielles Erscheinungsdatum zum Spiel gibt es aktuell noch nicht.

Diese neuen Mechaniken gibt es in Tekken 8

Falls die Gesundheit des Kämpfers unter ein gewisses Level fällt, aktiviert sich automatisch der „Rage State“. Dabei handelt es sich um einen Zustand, in dem der Spieler die Angriffskraft erhöht und wie in Tekken 7 einen kraftvollen „Rage Art“-Angriff durchführen kann.

Durch das Blocken von starken Attacken oder Luftkombos erhalten Spieler einen farblosen „Recoverable Gauge“. Dabei handelt es sich um einen Teil des Gesundheitsbalkens ähnlich zum roten Balken in der Tekken-Tag-Reihe. Allerdings regeneriert sich der Teil des Balkens nicht von alleine, sondern durch eigene Angriffe.

Statt des „Rage Drive“ in Tekken 7 gibt es in Tekken 8 nun das „Heat System“. Dabei handelt es sich um eine Phase im Kampf, in der der Spieler in einen aggressiveren Modus tritt. Er wird per Knopfdruck oder den „Heat Engager“ aktiviert.

Außerdem können Spieler zwischen zwei Controller-Modi wählen. Entweder kann Tekken 8 ganz normal gespielt werden, wie wir es aus früheren Teilen der Reihe kennen, oder im „Special Style“. Den Spielstil kennen wir bereits aus Tekken 7. Hier können Spieler „Easy Combo“- und „Assist“-Funktionen nutzen.

Der Gameplay-Trailer zu Jin Kazama

via Gematsu, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco