Pokémon Presents zum Pokémon Day 2023 angekündigt – und es wird schon spekuliert

Das ist wirklich keine große Überraschung: Am 27. Februar 2023 um 15 Uhr wird The Pokémon Company eine neue Ausgabe von Pokémon Presents ausstrahlen. Das kündigte man heute an. Am 27. Februar ist auch der Pokémon Day. In etwa 20 Minuten will man die neuesten Informationen rund um Pokémon teilen.

Die Inhalte der Sendung werden wohl überraschender sein als die Ankündigung selbiger. Denn aktuell steht keine Neuveröffentlichung eines Pokémon-Spiels auf dem Plan. Die neunte Generation hat mit Pokémon Karmesin und Purpur begonnen.

Deshalb wird schon kräftig spekuliert. Erster Anhaltspunkt: Die westlichen Twitter-Accounts verkünden eine Laufzeit von 20 Minuten, während man in Japan von 25 Minuten Laufzeit spricht. Es scheint Japan-exklusive Ankündigungen und Inhalte zu geben. Dass es dabei um ein Spiel geht, scheint aber ausgeschlossen.

Pokémon-Experte Joe Merrick stellt fest: Das heute ebenfalls angekündigte Raid-Event mit Pikachu in Pokémon Karmesin und Purpur endet um 16 Uhr und nicht wie sonst um Mitternacht. Also genau eine Stunde nach der Ausstrahlung des Pokémon Presents. Was kann das bedeuten?

Die Spekulationen zum Pokémon Presents

Etwas handfester: Fans hoffen auf eine Ankündigung eines neuen Pokémon Mystery Dungeon. Dazu gab es einen konkreten Anhaltspunkt in den letzten Tagen. Es muss sich – sollte diese Spur überhaupt heiß sein – aber nicht um ein neues Spiel handeln. Möglich wäre natürlich auch ein Remaster oder ein Remake. 2020 veröffentlichte The Pokémon Company zuletzt Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, ein Remake der Spiele für Nintendo DS und Game Boy Advance.

Auch ein gar nicht so abwegiger Tipp: Die Fortsetzung zu Meisterdetektiv Pikachu taucht wieder auf. Zu dem ursprünglich 2019 angekündigten Switch-Sequel gab es erst im September 2022 eine neue, heiße Spur. Die Fährte führte zu Entwickler Creatures und Stellenausschreibungen, die Rückschlüsse versprachen.

Außerdem ganz oben auf der Liste der möglichen Ankündigungen: Pokémon-Spiele für den Game Boy. Das liegt wirklich auf der Hand. Nintendo und The Pokémon Company werden Nintendo Switch Online zum Pokémon Day mit dem ein oder anderen Pokémon-Klassiker füttern.

Ob es noch zu früh für eine Ankündigung zu möglichen neuen Inhalten und einem Erweiterungspass zu Pokémon Karmesin und Purpur ist? Schwert und Schild erschienen ebenfalls im November und bekamen im Juni sowie Oktober die DLC-Erweiterungen spendiert. Könnte also auch passen.

Bildmaterial: The Pokémon Company