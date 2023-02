Die Pokémon-Concierge: Netflix-Serie bringt Stop-Motion und Taschenmonster zusammen

The Pokémon Company und Netflix haben beim heutigen Pokémon Presents die Netflix-Serie Die Pokémon-Concierge angekündigt. Die Serie soll „demnächst“ an den Start gehen, weitere Details folgen in Kürze.

Die Serie ist mit einer Stop-Motion-Technik aufgenommen.

Minyoung Kim, Vice President of Content bei Netflix, gibt einen Ausblick bei Pokémon Presents: „Hier in Japan befasst sich eine Gruppe von Experten mit dem Finden und Entwickeln origineller japanischer Geschichten, mit denen wir hoffentlich die ganze Welt bezaubern können. Außerdem widmen wir uns der Verfilmung beliebter Geschichten und Mangas. Mit diesem Titel erweitern die das Pokémon-Universum, indem wir eine komplett neue Handlung mit bahnbrechender Stop-Motion-Technik vereinen.“

Weitere Details in Kürze.

Bildmaterial: The Pokémon Company