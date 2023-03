The Thaumaturge: Die Macher von The Witcher Remake arbeiten an einem mystischen RPG

Publisher 11 bit studios und das Entwicklerstudio Fool’s Theory haben ihr neuestes Projekt enthüllt. Gemeinsam arbeitet man an dem isometrischen, storylastigen RPG The Thaumaturge. Das ist besonders interessant, weil Fool’s Theory für CD Projekt RED aktuell auch an einem Remake von The Witcher arbeitet.

Im isometrischen RPG The Thaumaturge verschlägt es Spieler ins Jahr 1905 in die polnische Hauptstadt Warschau. Unter der Herrschaft der russischen Zaren ist Warschau eine Stadt zwischen Armut und Wohlstand, in der die Interessen von Juden, Polen und Russen oft im Konflikt stehen, wo des einen Glück schnell auf Kosten eines anderen gehen kann. Doch abseits der „realen“ existiert noch eine spirituelle Welt, in der unsichtbare Mächte die Menschheit beeinflussen.

In der Ankündigung gibt man sich darüber hinaus ein bisschen mystisch. θαυματουργός – Thaumaturge – sei das altgriechische Wort für jemanden, der übernatürliche Handlungen vollführt.

Dazu wird noch ein bisschen Friedrich Nietzsche zitiert: „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“

„The Thaumaturge dreht sich um die Idee der Dämonen, sowohl auf physischer als auch metaphorischer Ebene. Es handelt sich hier um ein Spiel, das 11 bit studios‘ Credo von Entertainment mit Tiefgang folgt. Das Thema kommt in verschiedenen Aspekten des Spiels zum Ausdruck, Gameplay-Mechaniken oder die narrativen Elemente sind nur ein Teil davon“, erklärt Karolina Kuzia-Rokosz, Design Director bei Fool’s Theory. Es heißt zwar „jeder hat seine eigenen Dämonen“, aber in The Thaumaturge ist nicht alles immer so, wie es scheint.

Ein erster Trailer:

Erstes Gameplay:

Bildmaterial: The Thaumaturge, 11 bit studios, Fool’s Theory