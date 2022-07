Das war… Kalenderwoche 27/2022

Square Enix stand gleich mit mehreren kommenden Projekten im Fokus, zudem wurde die Rückkehr von Lollipop Chainsaw bekannt gegeben. Neben einigen Neuankündigungen und vielen weiteren Videos haben wir außerdem zwei neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Square Enix hat zu Valkyrie Elysium (PS4, PS5, PC) den Veröffentlichungstermin genannt. Als Bonus-Spiel lockt zudem Valkyrie Profile: Lenneth. Ein weiteres Mal verschoben hat man hingegen Forspoken (PS5, PC), wobei es offenbar nicht am Spiel selbst liegt. Zu Final Fantasy VII Rebirth (PS5) zerstreuten die Entwickler die Bedenken, dass man die Geschichte kürzen müsse. Auch zu Final Fantasy XVI (PS5) gab es einige weitere Details. So soll das Spiel ein vollständiges Erlebnis sein und britisches Englisches bieten.

Was sich schon angedeutet hatte, ist inzwischen offiziell und bestätigt: Lollipop Chainsaw kehrt zurück! Man plant ein komplettes Remake, welches im nächsten Jahr erscheinen soll.

Mit Inescapable (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) enthüllte Aksys Games ein neues Murder-Mystery-Spiel. Mit Cardfight!! Vanguard Dear Days (Switch, PC) ist zudem ein digitales Kartenspiel unterwegs. Zu diesem Projekt gibt es inzwischen auch den Debüt-Trailer. Das märchenhafte Ravenlok (Xbox One, Xbox Series, PC) will euch im nächsten Jahr in ein magisches Königreich entführen. Das Pixel-Adventure Verne: The Shape of Fantasy (PC) bietet ein Abenteuer unter dem Meer, während es mit Atari 50: The Anniversary Celebration (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) nostalgisch wird.

Für den Westen bestätigt sind derweil das unheimliche Spirit Hunter: Death Mark II (PS4, Switch, PC) sowie das süße Pups & Purrs Pet Shop (Switch). Auch die Visual Novel Witch on the Holy Night (PS4, Switch) erhält eine englische Umsetzung. Mittlerweile hierzulande erhältlich sind der Genre-Mix Yurukill: The Calumniation Games (PS4, PS5, Switch, PC) und die Klassiker-Sammlung Klonoa: Phantasy Reverie Series (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Square Enix hat das Taktik-RPG The DioField Chronicle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auf den 22. September datiert, Gameplay-Material veröffentlicht und einen Trailer gezeigt. Aus Japan gab es den Übersichtstrailer von Xenoblade Chronicles 3 (Switch), Gameplay einer Messe-Demo sahen wir zu One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Aus Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PS4, Switch, PC) zeigte uns Spike Chunsoft die Gameplay-Systeme. Gleich doppelte Gameplay-Eindrücke durften wir zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (PS4, PS5) sammeln (Link 1, Link 2).

Sony hat God of War Ragnarök (PS4, PS5) auf den 9. November datiert. Den 8. November ausgesucht hat sich Skull and Bones (PS5, Xbox Series, PC), welches bei Ubisoft Forward die große Bühne erhielt. Erst im nächsten Jahr erscheint Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, PC), dafür auch für PlayStation. Ebenfalls ausführlich gezeigt wurde Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (PS4, PS5, PC), das neue Utawarerumono-Projekt. Wiederum um Magie ging es bei GrimGrimoire OnceMore (PS4, Switch), die Charaktere standen aus JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) im Mittelpunkt und den Kampf präsentierte uns Sword and Fairy: Together Forever (PS4, PS5).

Einen Story-Trailer gab es zu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Nacon zeigte uns diese Woche unter anderem Der Herr der Ringe: Gollum (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und Steelrising (PS5, Xbox Series, PC) (Link). Aus Gotham Knights (PS5, Xbox Series, PC) hatte Robin seinen Auftritt. Mit Tyrant’s Blessing (Switch, PC) erwartet uns ein klassisches Taktik-RPG, während es die Shoot ’em ups Bullet Soul und die Fortsetzung Bullet Soul: Infinite Burst auf Switch schaffen.

Eine weitere Switch-Portierung ist Itadaki Smash, welches an die klassische Beat-’em-up-Ära anschließen will, und Coromon hat nun auch endlich den Switch-Termin. Für weitere Plattformen unterwegs ist ebenso RPG Time! The Legend of Wright (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Seit wenigen Tagen ist ein neues Kämpfer-Trio für Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhältlich. Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket freuen sich ab Mitte Juli auf Pokémon Puzzle League. Zu Splatoon 3 (Switch) gibt es eine spezielle Konsole sowie einen dazu passenden Controller. In die deutschen Kinos schaffen wird es der Film One Piece: Red.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Das von Omega Force entwickelte Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Switch) (zum Testbericht) erzählt eine alternative Geschichte. Das Musou-Gameplay ist dabei gut mit den Features der Vorlage zusammengekommen. Bei Yurukill: The Calumniation Games (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) findet ihr einen Genre-Mix aus Visual Novel und Shoot ’em up. Die Action-Passagen sind dabei teilweise knackig, während die Erzählung nicht ganz mit Spannung überzeugen kann.