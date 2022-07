Sea of Stars erscheint auch für PlayStation und zeigt einen neuen Trailer

Sabotage Studio hat kurz nach der Verschiebung auf das nächste Jahr von Sea of Stars verkündet, dass die JRPG-Hommage auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird. Ursprünglich sollte das rundenbasierte RPG zur Weihnachtssaison 2022 erscheinen. Die Veröffentlichung ist weiterhin zudem für Switch und PC-Steam geplant. Eine deutsche Umsetzung ist ebenfalls bestätigt.

Dazu gibt es heute auch einen neuen Trailer sowie weitere Details im PlayStation Blog von Creative Director Thierry Boulanger zum rundenbasierten Kampf. „Durch die Kombination von Retro-Ästhetik und modernem Design wollen wir Erlebnisse schaffen, die das einfangen, was wir an den Spielen von damals geliebt haben, während wir die Elemente weglassen, von denen wir glauben, dass sie heute eher hinderlich sein könnten.“

Dazu gehören nahtlose Übergänge von der Navigation zum Kampf, keine Zufallsbegegnungen und kein Grinden. Es gibt auch keine Zeitbalken, man ist also streng rundenbasiert unterwegs. MP hat man nur wenige, diese regenerieren sich dafür durch normale Angriffe, was den Spielfluss verbessern soll. Drückt man bei Angriffen im richtigen Moment einen Knopf, erhöht oder verringert sich zudem der Schaden. Auch Kombopunkte gilt es im richtigen Moment einzusetzen und die Charaktere können jederzeit getauscht werden.

In Sea of Stars macht ihr Bekanntschaft mit Valere und Zale, zwei wissbegierigen Jugendlichen, die sich in der Ausbildung zu Kriegern der Sonnenwende befinden. Diese sind die letzte Verteidigungslinie des Landes gegen die monströsen Kreationen des Fleshmancers. Neben der Geschichte warten auch Nebenaktivitäten wie segeln, kochen, fischen, Tavernen sowie ein Brettspiel.

Der neue Trailer zu Sea of Stars

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio