The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- mit nächstem Gameplay-Video

Nachdem wir euch heute bereits mit Details zu wiederkehrenden Charakteren und Gameplay-Systemen aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- versorgt hatten, gibt es nun auch noch ein passendes Gameplay-Video dazu. So ermöglichte es Falcom der Dengeki Online, einige Eindrücke zu Kasim, Renne und Feri im Kampf sowie zum Märchen Garten zu teilen.

Man baut auf dem Prequel auf

Wiederum schlüpfen wir in die Rolle des Spriggan Van Arkride in der Republik Calvard. Die Charakter-Designs übernimmt erneut Katsumi Enami. Auch beim Kampfsystem setzt man wie beim Vorgänger auf einen nahtlosen Übergang zwischen Action-Kampf und Kommando-Kampf. Es kehrt ebenfalls das Entscheidungs-basierte System mit den Werten „Gesetzestreu“, „Grau“ oder „Chaotisch“ zurück.

Geschichte

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- erscheint am 29. September in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5. Es handelt sich um ein Sequel zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, beide Titel sind noch nicht für den Westen angekündigt.

Das neue Gameplay-Material

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-, Falcom