Cardfight!! Vanguard Dear Days erscheint für Nintendo Switch und PCs im November

Der Publisher Bushiroad hat eine digitale Veröffentlichung von Cardfight!! Vanguard Dear Days für Nintendo Switch und PCs via Steam bestätigt. Das Sammelkartenspiel soll am 17. November erscheinen und bietet englische sowie japanische Untertitel an.

Neben über 1.000 Karten erwarten euch ein Story-Modus, die Möglichkeit, in einem CPU-Kampf zu trainieren und Mehrspieler-Modi, in denen ihr online gegen Freunde oder Spieler aus der ganzen Welt antreten könnt. Die Geschichte des Videospiels basiert auf dem Anime Vanguard overDress!. Neben bekannten Charakteren aus der Serie, wie Yu-yu, Danji und Tohya, tauchen in dieser Handlung neue Figuren auf.

Geschichte

Cardfight!! Vanguard Dear Days erzählt euch die Geschichte von Yuki Ichidoji. Yuki ist ein willensstarkes Mädchen, das eines Tages beschließt, ihren Bruder zu beschatten. Dabei gelangt sie in die Welt von Vanguard. Nach diesen Erlebnissen entscheidet sie sich, das legendäre Team Setsugetsuka wieder aufleben zu lassen und tritt aus diesem Grund gegen Spieler aus beeindruckenden Teams an. Mitten in diesen Kartenschlachten erhält Yuki eine Einladung zu einem Kampf von Kanji Meguro.

Japanischer Werbespot

