The Dark Pictures Anthology: The Evil in Me stellt euch Story und Sammleredition vor

Nach der Ankündigung im Oktober wird es jetzt langsam ernst für Horror-Fans. Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu The Dark Pictures Anthology: The Evil in Me veröffentlicht, dem finalen Teil der Horror-Sammlung. Im Herbst 2022 soll sich auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PC (Steam) gegruselt werden.

Die TV-Crew von Lonnit Entertainment erhält einen dringenden und mysteriösen Anruf von einem Mann namens Granthem Du’Met, der eine Tour durch ein originalgetreu nachgebautes H. H. Holmes-Mörderschloss verspricht. Lonnit Entertainment-Gründer Charlie Lonnit glaubt, dass diese Idee seine Show retten könnte.

Die für einen Oscar nominierte Jessie Buckley verkörpert dabei ein Mitglied der Crew, die dieses seltsame Hotel besucht. Alsbald merkt man, dass sich die Sache in eine tödliche Falle verwandelt, gestellt vom gestörten Gastgeber Granthem Du’Met.

Im offiziellen Bandai-Namco-Shop und im Fachhandel wird man in Kürze verschiedene Handelsversionen bestellen können. Dazu gehört eine Standardversion und die Animatronic Collector’s Edition.

Letztere enthält neben dem Spiel eine „Animatronische Büstenfigur“ (11 cm) sowie exklusive Postkarten inklusive Umschlag, eine Visitenkarte von Lonnit Entertainment und eine Karte der Hotelinsel. Darüber hinaus erscheint ein neues Diorama und eine Vinylversion des Soundtracks.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Dark Pictures: The Evil in Me, Bandai Namco, Supermassive Games