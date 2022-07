Witch on the Holy Night: Die Konsolen-Umsetzung schafft es auch in den Westen

Die Konsolen-Veröffentlichung von Witch on the Holy Night ist nun auch offiziell für den Westen angekündigt. Genau wie in Japan gilt der 8. Dezember, die Plattformen sind PlayStation 4 und Nintendo Switch. Bisher war die Visual Novel nur im Jahr 2012 als Mahoutsukai no Yoru in Japan für PCs erschienen. Neben der HD-Grafik gibt es nun auch eine vollständige Sprachausgabe.

In einem Anwesen wohnen zwei Hexen. Diese treffen auf einen Jungen, welcher bisher ein gewöhnliches Leben führte. Obwohl die drei eigentlich nichts miteinander gemeinsam haben, leben sie bald zusammen. Witch on the Holy Night gehört zum Tsukihime-Universum von Type-Moon. So ist die Protagonistin Aoko Aozaki, welche auch in Melty Blood: Type Lumina mitkämpft.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Witch on the Holy Night, Aniplex, Type-Moon