Fünf Minuten Gameplay-Material aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN

Dengeki Online präsentiert in einem neuen Video zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- fünf Minuten mit neuem Gameplay-Material. In den folgenden Szenen seht ihr Renne im Kampf, Märchen Garten, Mares Fähigkeiten und eine gemütliche Angelrunde in Messeldam.

Geschichte

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- erscheint am 29. September in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5. Es handelt sich um ein Sequel zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, beide Titel sind noch nicht für den Westen angekündigt.

Das folgende Video enthält keine Audiospur.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN-, Falcom