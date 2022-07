Valkyrie Elysium erscheint im September mit einem Bonus-Spiel zuerst für PlayStation

Nach der Vorstellung bei der State of Play im März hat Square Enix nun weitere Details zu Valkyrie Elysium folgen lassen. Das Spiel feiert demnach sein Debüt auf PS4 und PS5 am 29. September 2022. Die PC-Steam-Version soll erst am 11. November veröffentlicht werden.

Die Digital Deluxe Edition des Spiels auf PlayStation wird für einen Aufpreis von zirka 25 Euro zusätzlich einige Ingame-Items, vor allem aber Valkyrie Profile: Lenneth beinhalten. Diese Portierung des PSP-Originals bietet einige neue Features wie Schnellspeichern und Zurückspulen. Das Spiel soll auch einzeln verfügbar sein.

In Japan gibt es natürlich auch wieder eine Collector’s Edition, die aber selbst dort exklusiv im Square Enix e-Store erhältlich sein wird. Sie beinhaltet neben dem Spiel noch einen Downloadcode für Lenneth, ein Artbook, das japanische Skript zu Elysium, Acrylkarten und einen Mini-Soundtrack.

Das ist Valkyrie Elysium

Valkyrie Elysium soll die betagte Valkyrie-Reihe „in die Moderne“ bringen. Eine atmosphärische Welt, inspiriert von der nordischen Mythologie, wird ebenso versprochen wie rasante Kämpfe und eine umwerfende audiovisuelle Präsentation.

Ihr schlüpft in die Rolle einer Walküre, der das Schicksal dieser Welt anvertraut wird, und zwar vom Allvater, dem höchsten der Götter und Herrscher über die Schöpfung. Ihr steigt auf die Erde hinunter, müsst mächtige Feinde bekämpfen und die Geheimnisse hinter dem bevorstehenden Verderbnis enthüllen.

Das Kampfsystem soll dynamisch sein und Features aus der bisherigen Serie verschmelzen, dazu zählen auch Finishing-Moves und Kombos. Schnelle Reaktionen sollen belohnt werden. Dazu werdet ihr auch Einherjar rekrutieren können, Krieger, die an eurer Seite kämpfen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Valkyrie Elysium, Square Enix, Soleil