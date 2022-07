Der Herr der Ringe: Gollum präsentiert euch den ersten Gameplay-Trailer

Bei der gestrigen Nacon Connect 2022 präsentierten Publisher Nacon und Entwickler Daedalic Entertainment den ersten echten Gameplay-Trailer zu Der Herr der Ringe: Gollum.

Schon im Mai präsentierte man mit dem 1. September 2022 den Veröffentlichungstermin, der auch nach wie vor Bestand hat. Gollum schleicht dann auf PlayStation, Xbox und PCs durch Mittelerde. Für Nintendo Switch gibt es noch keinen konkreten Termin.

Der Fokus des Spiels liegt auf der Story, in der Gollum versucht, seinen begehrten Schatz zurückzuerlangen. Schleicht, klettert und springt durch gefährliche Gebiete, versteckt euch und versucht, nicht gefangen zu werden und irgendwie die Oberhand zu behalten.

Gollum ist zwar geschickt und hinterlistig, aber auch innerlich zerrissen. Gewinnt seine dunkle Seite die Macht? Oder bleibt ein Hauch von Vernunft in dem Wesen, das einst Sméagol war? „Es liegt an den Spielern, ob sie in verzwickten Situationen lieber dem hinterlistigen Gollum oder dem freundlicheren Sméagol die Kontrolle überlassen“, heißt es.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Der Herr der Ringe: Gollum, Nacon, Daedalic Entertainment