Splatoon 3: Nintendo kündigt OLED-Konsole, Pro Controller und Tasche an

Splatoon 3 ist das Spiel des Spätsommers für Nintendo. Insbesondere in Japan ist Splatoon sehr beliebt, vielleicht kommen wir auch deshalb in den Genuss mehrerer Splatoon-Produkte.

Nintendo kündigte heute ein OLED-Modell im Splatoon-3-Design an, ebenso wie einen neuen Pro Controller zum Spiel und eine passende Switch-Tasche. Der Pro Controller und die Tasche erscheinen parallel zum Spiel am 9. September. Die Konsole wird bereits am 26. August im Handel stehen.

Seht nachfolgend Produktbilder und einen Trailer.

Der Trailer:

