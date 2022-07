Cursed to Golf erscheint ebenfalls für PlayStation-Konsolen

Nach der Ankündigung des Roguelike-Golfabenteuers Cursed to Golf, die im August 2021 erfolgte, stehen wir kurz vor der Veröffentlichung des Titels. Am 18. August dürft ihr eure polierten Golfschläger in die Hand nehmen und ebenfalls die PlayStation-Konsolen als Hole verwenden. Bisher war Cursed to Golf nur für Nintendo Switch, die Xbox-Konsolen sowie für PCs via Steam angekündigt.

Ein bizarrer Unfall bringt dich ins Fegefeuer, und das gerade, als du zum Siegerschlag bei einem internationalen Turnier ansetzt. Der Legende nach kannst du ins Land der Lebenden (und zu deinem Siegerpokal) zurückkehren, wenn du die tückischen Golfplätze in diesem Fegefeuer durchspielst. Jeder Platz wird von einem gespenstischen, legendären Caddie geleitet, der dir die mystische Golfkunst beibringt, um dich auf deiner Suche nach Erlösung und Wiedergeburt zu unterstützen.

Nicht ihr springt durch die Level, sondern euer Golfball, den ihr rundenbasiert auf die Reise schickt. Mit dem Ball müsst ihr innerhalb eurer zur Verfügung stehenden Schläge bis zur Flagge kommen. Selbstredend gibt es dabei zahlreiche Hindernisse.

Seid ihr bereit, mit dem Golf-Abschlag zu beginnen?

Bildmaterial: Gematsu, Cursed to Golf, Thunderful Publishing, Chuhai Labs