20.000 Pixel unter dem Meer: Pixel-Adventure Verne: The Shape of Fantasy angekündigt

Das neue Pixel-Art-Adventure Verne: The Shape of Fantasy basiert auf den Werken des berühmten Sci-Fi-Autors Jules Verne und soll 2023 für PC-Steam erscheinen, wie Publisher Assemble Entertainment bekannt gab.

Verne: The Shape of Fantasy wird von Gametopia in Spanien entwickelt und möchte ein modernes Adventure sein, das herausfordernde Rätsel, spannende Erkundungen und interaktive Dialoge bietet. Alles verbunden mit der Fantasie des einzigartigen Jules Verne.

Wir schreiben das Jahr 1888, im alternativen Universum Hemera spitzt sich der Krieg gegen die skrupellose „Nation“ zu und droht diese Welt vollständig zu zerstören. Als letzten Ausweg, um ihre Welt zu retten, begeben sich Jules Verne und Kapitän Nemo an Bord des berühmt-berüchtigten Unterseeboots Nautilus auf die Suche nach der sagenumwobenen Stadt Atlantis.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Verne: The Shape of Fantasy, Assemble