Skull and Bones erscheint am 8. November und ermöglicht euch ein authentisches Piratenleben

Beim ersten Ubisoft Forward Spotlight hat Ubisoft gestern Abend verkündet, dass Skull and Bones am 8. November 2022 erscheinen wird. SpielerInnen sollen in Skull and Bones in die gefährliche Welt der Piraten eintauchen können und ein eigenes Imperium erschaffen.

Skull and Bones findet in einer Open-World statt und verbindet das Piraten-Multiplayer-Spiel mit Survival-Elementen. Es gibt Crossplay und Cross-Progession auf PlayStation 5, Xbox Series, Stadia und Windows-PCs über den Epic Games Store und Ubisoft Store.

​Inspiriert durch die legendären Geschichten rund um die Piraterie werden Spielende ein authentisches Piratenleben führen können. Von der Annahme von Verträgen über das Sammeln von Ressourcen bis hin zur Navigation auf wichtigen Handelsrouten und dem Angriff auf reiche Handelsschiffe wird jede Entscheidung die Reise der Spielenden beeinflussen, wobei Risiko und Belohnung unterschiedlich hoch sind. Durch das Erhöhen des Ruhms können die Spielenden ihre Flotten aufbauen und vollständig anpassen.

Seht unten den neuen Cinematic-Trailer zum Spiel. Auf dem deutschen Ubisoft-Youtube-Kanal findet ihr außerdem viele weitere Videos aus der gestrigen Show, ebenso wie eine gesamte Aufzeichnung der Ubisoft Forward Spotlight.

Neben Standardeditionen wird es im Handel auch eine Premium Edition geben, welche die „Die Ballade von Bloody Bones“-Kollektion enthält, ebenso wie eine Vielzahl kosmetischer Gegenstände und digitalen Goodies wie Artbook und Soundtrack.

Der neue Cinematic-Trailer:

Bildmaterial: Skull and Bones, Ubisoft