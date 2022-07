Sonntagsfrage: Braucht es weitere Mini-Konsolen auf dem Videospielmarkt?

Der Hype um Mini-Konsolen schein ein wenig abgeklungen zu sein. Es gibt keine Engpässe oder Scalper mehr, die die Konsolen aufkaufen, um diese dann teuer weiterverkaufen. Ein sonderlich großes Interesse scheint es bei vielen Herstellern auch nicht mehr zu geben. Nintendo hat bislang keine weiteren Pläne angekündigt und auch Sony hält sich bezüglich weiterer Mini-Varianten bedeckt. Bei SEGA scheint es anders zu sein.

Das japanische Unternehmen hat vor kurzem das Sega Mega Drive Mini 2 angekündigt. Die Mini-Konsole soll am 27. Oktober in Japan erscheinen und etwa 50 Games vorinstalliert haben. Eine Ankündigung für den Westen gab es bisher noch nicht. Doch braucht es diese überhaupt? Benötigt ihr zum Beispiel weitere Mini-Konsolen in eurer Retro-Sammlung? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 03. Juli