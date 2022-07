Aksys Game bringt Wan Nyan Pet Shop: Kawaii Pet to Fureau Mainichi in den Westen

Tierfreunde aufgepasst! Unter dem Namen Pups & Purrs Pet Shop bringt der Publisher Aksys Games die Simulation Wan Nyan Pet Shop: Kawaii Pet to Fureau Mainichi in den Westen. Der Titel soll 2023 für Nintendo Switch in Europa und Nordamerika erscheinen.

In dieser Simulation arbeitet ihr in einer Tierhandlung und dürft euch selbstverständlich um niedliche Hunde und Katzen kümmern. Das Geschäft verfügt über ein großes Spielzimmer, in dem ihr die Hunde und Katzen während der Spieleinheiten trainieren könnt

Täglich warten Aufgaben auf euch, die euch mit Zubehör belohnen, wenn ihr diese erledigt. Daneben unterhalten euch 20 Minispiele, die sich auf die Pflege der Tiere und die alltäglichen Aufgaben im Geschäft beziehen. Wenn ihr euch gut um eure Schützlinge kümmert, lockt ihr zukünftige Tierbesitzer an und ermöglicht dadurch den Hunden und Katzen ein gutes Leben in einer neuen Familie.

via Gematsu, Bildmaterial: Pups & Purrs Pet Shop, Aksys Games, Nippon Columbia