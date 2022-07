God of War Ragnarök erscheint im November, aber Sammler müssen sich erneut ärgern

Sony Santa Monica konnte Wort halten! God of War Ragnarök wird noch in diesem Jahr erscheinen. Mit dem 9. November steht jetzt der konkrete Veröffentlichungstermin fest. Es war kein Geheimnis mehr, dass die Ankündigung des Termins in Kürze erfolgen würde. Die Branche hat aktuell wirklich einige Lecks.

Zusätzlich zum Termin veröffentlichte man auch einen neuen Trailer und kündigte wie auch schon bei Horizon Forbidden West etliche Sondereditionen an. Leider gibt es noch eine Parallele: Keine der Sondereditionen enthält das Spiel physisch. Sony möchte sich offenbar die doppelte Herstellung für PlayStation 4 und PS5 sparen.

Wer God of War Ragnarök klassisch auf einer Disc möchte, muss zur Standardversion respektive Launch Edition greifen. Wieso man dann ein Steelbook in die Collector’s Edition legt? Gute Frage. Ein Next-Gen-Upgrade gibt es nur gegen 10 Euro – aber das war bekannt. Geschenkt gibt’s hier nichts mehr.

Die Fortsetzung des 2018 erschienenen God of War entführt die Spieler erneut in die Welt der nordischen Mythologie und begleitet die nächsten Schritte des ungleichen Duos. Einen besonderen Auftritt bekommen zudem ikonische Charaktere wie Freya und Thor, die als Antagonisten dieses Mal eine außergewöhnliche Rolle in der Geschichte des Spiels übernehmen.

Details zu allen Editionen findet ihr im PlayStation Blog.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unboxing-Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: God of War Ragnarök, Sony, Sony Santa Monica