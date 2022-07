Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness stellt euch Spielsystem und Ending-Song vor

Spike Chunsoft hat einen neuen Trailer zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness veröffentlicht. Das Video führt euch in die Spiel- und Gameplay-Systeme ein. Darunter auch, wie man in den Abyss hinabsteigt. Nebenbei stellt man euch auch „light“ vor, den Ending-Song, gesungen von Riko Azuna.

Riko Azuna ist auch verantwortlich für den Opening-Theme-Song des TV-Anime Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun, der im Juli 2022 in Japan anläuft. Der Song „light“ soll dann auf der B-Seite der Single des Opening-Themes in Japan erhältlich sein.

Spike Chunsoft hat die Veröffentlichung von Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness unlängst auf den 2. September datiert. Ab dann könnt ihr euch in der Videospiel-Adaption der beliebten Manga-Serie auf PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam in den Abyss wagen.

Die Collector’s Edition zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness könnt ihr nach wie vor bei Amazon vorbestellen wie die Standardversion. Bedient werden hier jeweils PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Der neue Trailer:

