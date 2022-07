Yurukill: The Calumniation Games bringt ab heute Visual Novel und Shoot ’em up zusammen

NIS America und IzanagiGames veröffentlichen heute den Genre-Mix Yurukill: The Calumniation Games für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Steam. Es gibt auch eine physische Veröffentlichung*. Das Spiel erscheint mit japanischen Stimmen und unter anderem mit deutschen Texten. Unser Review zu Yurukill: The Calumniation Games findet ihr hier. Auch eine Demo steht bereit.

Das Spiel ist ein Genre-Mix. Von kleinen Puzzles über das Yurukill-Judgment-System und ein High-Speed-Quiz bis hin zu den Shoot-’em-up-Stages gibt es verschiedenste Gameplay-Elemente.

Sträflinge gegen Vollstrecker

In Yurukill: The Calumniation Games befindet sich der Protagonist Sengoku Shunju in einer misslichen Lage. Er wird nämlich der Brandstiftung und des 21-fachen Mordes beschuldigt. Nun geht es darum, die eigene Unschuld zu beweisen. Diese Aufgabe gilt es in einem Freizeitpark namens Yurukill Land zu erledigen.

Der deutsche Launchtrailer zu Yurukill: The Calumniation Games

