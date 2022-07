Anders als sein Vorgänger: Final Fantasy XVI soll ein „vollständiges Erlebnis“ sein

Final Fantasy XV war gewiss ein gutes Videospiel, aber auch eines, dem man seine Entwicklungsgeschichte anmerkte. Letztlich sollten interessante bis wichtige Details zu Story und Charakteren in weiteren DLCs besprochen werden – so weit, so gut. Doch daraus wurde bekanntlich nur ansatzweise etwas.

Nach einem ersten Season-Pass, der unter anderem Gladiolus, Ignis und Prompto näher beleuchtete, kündigte Square Enix 2018 weitere vier DLCs an. Unter dem Titel „The Dawn of the Future“ sollten neben Ardyn auch noch Aranea, Luna und Noctis tiefgründiger präsentiert werden.

Nur einer der geplanten DLCs wurde veröffentlicht, alle weiteren Inhalte gestrichen. Später veröffentlichte Square Enix mit Final Fantasy XV: The Dawn of the Future* ein Buch, das die Ereignisse, die für diese DLCs geplant waren, zumindest in Textform wiedergab und so einige Lücken schließen konnte.

Es ist eine Erfahrung, die Naoki Yoshida den SpielerInnen von Final Fantasy XVI wohl gerne ersparen will. Besonders im Kontext von Final Fantasy XV ist die Frage, die ihm GameSpot in einem Interview stellte, interessant. Ob Final Fantasy XVI nämlich ohne tertiäres Wissensmaterial auskommen würde, also in sich geschlossen sei.

Keine weiteren Inhalte benötigt

„Derzeit gibt es keine Pläne, etwas zu erstellen, wie zum Beispiel ein Buch über die Geschichte, wie wir es in Final Fantasy XIV hatten. Das Entwicklungsteam arbeitet derzeit sehr hart daran, die endgültige Version des Spiels zu einem vollständigen Erlebnis zu machen, sodass keine weiteren tertiären Inhalte benötigt werden, um es zu genießen oder zu verstehen“, verspricht Naoki Yoshida.

Der Erzählstil über mehrere Epochen hinweg – wir begleiten das Leben von Clive durch drei verschiedene Phasen – decke dabei natürlich eine große Zeitspanne ab, so Yoshida weiter. Im Hintergrund würde eine Menge passieren, was das gesamte Reich betrifft.

Viel Material zum tiefer Eintauchen

„Während wir im Spiel ein paar Nebenquests haben, die zusätzlich zum Hauptszenario die Geschehnisse in der Welt im Hintergrund behandeln, werden wir auch diese Kompendien im Spiel haben und eine Menge Material, das man im Spiel lesen kann“, sagt Yoshida.

Das solle „hoffentlich dazu beitragen, den Leuten, die tiefer in die Spielwelt eintauchen wollen, einen Großteil der Geschichte zu vermitteln.“ Viel Lesematerial für Final-Fantasy-Fans, die gerne mehr wissen wollen – schon zu Beginn.

Selbstverständlich schließt das DLC und auch Story-DLC nicht aus, das ist auch klar und in diesen Zeiten sollten sich Final-Fantasy-Fans da auch keine Illusionen machen. Aber zumindest bekommt ihr mit dem Hauptspiel alle Hintergründe, die ihr braucht. So zumindest das Versprechen!

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix