Das war… Kalenderwoche 36/2021

Sony legte in dieser Woche mit dem PlayStation Showcase 2021 einige Karten auf den Tisch. Auch daneben gab es einige Neuankündigungen und Neuveröffentlichungen. Neben den vielen Videos der Woche haben wir zum Schluss noch zwei neue Reviews und die Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Beim PlayStation Showcase 2021 hatte Sony gute Neuigkeiten für Mavel-Fans, denn man kündigte gleich Marvel‘s Spider-Man 2 (PS5) und Marvel‘s Wolverine (PS5) an. Für viele glückliche Gesichter sorgte auch die Remake-Ankündigung von Star Wars: Knights of the Old Republic (PS5, PC). Auch den ersten richtigen Trailer zu God of War Ragnarök (PS4, PS5) gab es zu sehen. Ebenfalls mit Videos vertreten waren Forspoken (PS5, PC) (Link), Ghostwire: Tokyo (PS5, PC) (Link), Gran Turismo 7 (PS4, PS5) (Link), Project Eve (PS5) (Link) und Alan Wake Remastered (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link).

Ansonsten gab es einige weitere News, welche unterschiedliche Reaktionen hervorriefen. Zu Final Fantasy VII erhielt Tifa mit einer Kurzhaarfrisur ein Momentum, Auslöser dafür waren Fan-Artworks. Mit Yakuza könnte es in Zukunft auch außerhalb von Japan weitergehen, wie sich die Entwickler entlocken ließen. Alleine in Japan hat sich 13 Sentinels: Aegis Rim (PS4) bisher über 200.000 Mal verkauft, womit der nächste Meilenstein erreicht ist. John Gibson fiel zudem mit einer kontroversen Äußerung auf, welche ihn wenig später seine Rolle als Präsident von Tripwire kostete.

Bei den weiteren Neuankündigungen stach vor allem Voice of Cards: The Isle Dragon Roars von Yoko Taro und Square Enix hervor. Die zwei nächsten Klassiker werden mit Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 (Switch, PC) neu aufgelegt. Schnelle 2D-Action erwartet uns in Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), mit Kunio-kun no Sangokushi dayo: Zeiin Shuugou! (PS4, Switch, PC) geht es in historische Zeiten, Rise of the Third Power (PC) macht eine Liebeserklärung an klassische Konsolen-RPGs, bei Potion Tycoon (PC) handelt es sich um eine Wirtschaftssimulation und Shadow Corridor erscheint schon bald auch noch für Nintendo Switch.

Endlich veröffentlicht wurde Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Kurz zuvor gab es noch den Launchtrailer sowie den Übersichtstrailer. Zum Spiel gibt es in Japan außerdem einen Waffen-DLC, welcher es wohl nicht zu uns schaffen wird. Mit viel Tempo ist auch Sonic Colors: Ultimate (PS4, Switch, Xbox One, PC) nun erhältlich. Auf eine emotionale Reise nimmt uns Life is Strange: True Colors (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) mit, in F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (PS4, PS5) spielt ihr ein Kaninchen in einem Dieselpunk-Metroidvania und auf viele Mikrospiele setzt WarioWare: Get It Together! (Switch). Im Rahmen der Pixel-Remaser-Reihe ist zudem frisch Final Fantasy IV (PC, Mobil) erhältlich.

Ein Monat vor der Veröffentlichung könnt ihr euch den Übersichtstrailer zu Metroid Dread (Switch) anschauen. Der letzte Trailer zu Death Stranding: Director’s Cut (PS5) sticht hervor, da er von Hideo Kojima persönlich erstellt wurde. Aus Shin Megami Tensei V (Switch) gab es einen Trailer zum Protagonisten sowie die nächsten Dämonen-Vorstellungen (Link 1, Link 2). Mit dem Kampfsystem könnt ihr euch aus Astria Ascending (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) vertraut machen. Monark (PS4, PS5, Switch, PC), das kommende JRPG wird von Lancarse , zeigt im neusten Trailer die Story sowie Gameplay-Einblicke und das Mobile-Team-RPG Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds (Mobil) erscheint bereits Ende Monat. Das 2D-Fighting-Game Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC) stellte uns Michael Roa Valdamjong vor. Des Weiteren gibt es auch ein weiteres Duell aus dem Tsukihime-Ableger zu sehen.

Knapp ins nächste Jahr verschoben werden musste COGEN: Sword of Rewind (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Bei Xuan Yuan Sword 7 (PS4, Xbox One) ging es um den Kampf und Toy Soldiers HD (PS4, Switch, Xbox One, PC) verschiebt sich um wenige Tage. Auch das vom deutschen Puppentheater inspirierte A Juggler’s Tale (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ist nun datiert. Auch das 2D-Metroidvania Aeterna Noctis (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ist ein Blick wert. Mit The Eternal Cylinder (PS4, Xbox One, PC) (Link) und Critadel (Switch, PC) (Link) stehen bald weitere interessante Indies an. Für Super Monkey Ball: Banana Mania (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erinnert sich Sega an die Konsolenvergangenheit.

Zur Anime-Reihe Pokémon: Entwicklungen ist inzwischen die erste Folge veröffentlicht. Anfang Oktober startet zudem Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels bei Netflix. Auch den symphonischen Anime Merregnon: Land of Silence könnt ihr jetzt kostenlos sehen. Die Musik dazu stammt übrigens von Yoko Shimomura. Mit Crash Bandicoot feiert in diesen Tagen eine Videospiel-Ikone den 25. Geburtstag. Die Nioh-Reihe hat sich inzwischen sechs Millionen Mal verkauft, deswegen gibt es die Nioh: Complete Edition nun im Epic Games Store kostenlos. Als LEGO erscheint ein ?-Block mit einem Dreh zu Super Mario 64. Noch kurioser sind die limitierten OREO mit Pokémon-Motiven. Für Stirnrunzeln sorgte die Kickstarter-Kampagne zum Manga The Witcher: Ronin von CD Projekt RED. Dank Fan-Unterstützung darf Waluigi zumindest in einem Video in Super Smash Bros. Ultimate (Switch) mitmischen.

Damit kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Natürlich haben auch wir uns Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) angesehen. Mit stärkerem Fokus auf die Story und einem vollends überzeugenden Kampfsystem können wir eine Empfehlung aussprechen. Daneben haben wir uns mit Disgaea 6: Defiance of Destiny (Switch) (zum Testbericht) beschäftigt. Dabei sind einige Systeme entschlackt worden, aber auch Neuerungen kamen hinzu. Das SRPG bietet viel Inhalt, leider gibt es aber auch einige Performance-Probleme.

In der heutigen Sonntagsfrage geht es nochmals um das PlayStation Showcase 2021. Was waren eure Highlights?