Marvel-Fans geht das Herz auf: Spider-Man 2 und Wolverine für PlayStation 5 angekündigt

Der Entwickler Insomniac Games und der Publisher Sony kündigten beim heutigen Showcase zwei neue Titel aus dem Marvel-Universum an. Mit Marvel‘s Spider-Man 2 und Marvel‘s Wolverine hat das Studio, welches unter anderem für Titel wie Ratchet & Clank: Rift Apart und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales verantwortlich ist, zwei äußerst hochkarätige Titel in der Pipeline. Beide Titel sollen exklusiv für Sonys PlayStation 5 erscheinen.

Von beiden Titeln gab es bis auf die Ankündigungstrailer noch nicht wirklich viel zu sehen. Bei Insomniac Games kann man aber durchaus davon ausgehen, dass man hier zwei hochwertige Titel erwarten darf, die jeden Marvel-Fan in Verzückung versetzen sollten. Wann Marvel‘s Spider-Man 2 und Marvel‘s Wolverine konkret erscheinen sollen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Spider-Man 2 hat mit 2023 immerhin einen recht groben Veröffentlichungszeitraum erhalten. Weitere Details gibt es im Folgenden von Ryan Schneider von Insomniac Games:

Einführung in Marvel‘s Spider-Man 2

Ein Großteil des Entwicklerteams hinter Marvel‘s Spider-Man kehrt zurück, um Marvel‘s Spider-Man 2 zu entwickeln, darunter Bryan Intihar (Creative Director) und Ryan Smith (Game Director). Der heutige Spiel-Trailer ist nur ein Vorgeschmack auf all die neuen Fähigkeiten, die unsere Helden erlernen werden, die Anzüge, die sie tragen werden (mehr dazu ein andermal), und die Schurken, die ihnen den Garaus machen wollen. Und apropos Schurken, habt ihr den letzten Satz am Ende des Trailers mitbekommen? Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Tony Todd (bekannt als Candyman) in Marvel’s Spider-Man 2 den symbiotischen Venom sprechen wird. Außerdem kehren auch Yuri Lowenthal und Nadji Jeter zurück, um erneut Peter bzw. Miles zu sprechen. Wir hatten das Glück, in unseren Spider-Man-Spielen mit so vielen unglaublich talentierten Darstellern arbeiten zu dürfen, und Tony ist da einfach ein wunderbarer Neuzugang.

Einführung in Marvel‘s Wolverine

Marvel‘s Wolverine ist ein eigenständiges Spiel, das von Brian Horton (Creative Director) und Cameron Christian (Game Director) produziert wird, die bereits die kreative Leitung bei Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales innehatten – ein Spiel, auf das wir bei Insomniac sehr stolz sind. Wie bei unseren Spider-Man-Spielen geht es uns nicht nur darum, die DNA, die den Charakter so beliebt macht, zu respektieren, sondern wir versuchen auch, frischen Wind reinzubringen und die Seele von Insomniac widerzuspiegeln. Obwohl Marvel‘s Wolverine sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung befindet, reichen meine Einblicke in die emotionale Geschichte und das schnittige Gameplay (na, verstanden?), um euch zu sagen, dass das Team da an etwas wirklich Besonderem dran ist.

Der offizielle Ankündigungstrailer zu Marvel‘s Wolverine

Der offizielle Ankündigungstrailer zu Marvel‘s Spider-Man 2

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Marvel‘s Spider-Man 2, Marvel‘s Wolverine, Sony, Insomniac Games