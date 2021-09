Rise of the Third Power ist ein Liebesbrief an die glorreichen Tage der Konsolen-RPGs

Publisher Dangen Entertainment und Entwickler Steogosoft Games haben gemeinsam Rise of the Third Power angekündigt. Dahinter versteckt sich ein „Liebesbrief an die glorreichen Tage der Konsolen-RPGs“, heißt es. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

Eine spielbare Demo ist heute noch bei PC-Steam verfügbar. Das ist auch die einzige Plattform, für die bisher eine Veröffentlichung vorgesehen ist. Etwas seltsam, angesichts der Vorlage. Aber Entwickler Steogosoft hat bei Twitter auch verkündet, eine Konsolen-Version zu planen. Das ist aber wohl noch nicht spruchreif.

Die Handlung spielt im Jahre 1587, 2A. 15 Jahre sind vergangen, seit die Waffen nach dem letzten großen Krieg stillstehen. Dieser Krieg hat die Hälfte der menschlichen Zivilisation ausradiert. Von vielen Reichen auf dem Schlachtfeld dieses Krieges blieben am Ende nur noch das Königreich Cirinthia und die alte Repuplik Tariq.

Dort erhebt sich Dimitri Noraskov aus der Asche, ein Helden des eigentlich besiegten Königreiches Arkadya. Er sieht seinen König, der sich ergeben hatte, als Feigling an. Er baut ein Imperium auf und will sich das Land zurückholen, dass man eingebüßt hatte. Ihn gilt es aufzuhalten.

Rise of the Third Power möchte an die glorreichen Tage der Konsolen-RPGs erinnern, aber auch moderne Annehmlichkeiten wie automatisches Speichern bieten. Vereint werden sollen auch die besten Elemente des japanischen und westliche Gameplays und Writings.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Rise of the Third Power, Dangen Entertainment, Steogosoft Games