Xuan Yuan Sword 7: Neuer Trailer präsentiert „episches Kampfsystem“ des China-Klassikers

Am 30. September erscheint Xuan Yuan Sword 7 auch für Konsolen, konkret PlayStation 4 und Xbox One. Um noch einmal den ein oder anderen Unentschlossenen zu überzeugen, gibt es heute einen neuen Trailer. Ein „episches Kampfsystem“ wird in der Pressemeldung versprochen. Da hängt man die Trauben selbst ziemlich hoch!

Darin sehen wir ein paar protzige Kampfeinlagen von Spielfigur Taishi Zhao, gruselig mythologische Gegner und Monsterbeschwörungsfähigkeiten in Aktion.

Am 12. Oktober wird übrigens noch eine Handelsversion folgen, die „bei allen großen Händlern in Europa“ verfügbar sein wird. Von den deutschen Texten, welche die legendäre chinesische RPG-Reihe erstmals erhalten wird, wussten wir bereits.

Xuan Yuan Sword 7 spielt vor 2000 Jahren in China, gegen Ende der Herrschaft der Frühen Han. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle des edlen Schwertkämpfers Taishi Zhao und folgen der Spur eines mysteriösen Bambusstreifens aus der Gruft des Markgrafen von Liu. Das Bambustäfelchen versprach Wohlstand, brachte jedoch nur Hunger und Leid. Um seine Familie zu beschützen und die Wahrheit hinter dieser Katastrophe zu ergründen, begibt Taishi Zhao sich auf eine Reise durch ein mythologisches Reich voller andersweltlicher Wesen, die ihm nach dem Leben trachten.

Für PC-Steam ist Xuan Yuan Sword 7 bereits verfügbar.

Bildmaterial: Xuan Yuan Sword VII, Eastasiasoft, Softstar, DOMO Studio, Yooreka Studio