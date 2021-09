Tales of Arise: In Japan gibt es einen Waffen-DLC, auf den wir wohl verzichten müssen

In dieser Woche erscheint Tales of Arise und die Famitsu kündigte kurz vor der Veröffentlichung einen ganz besonderen DLC an. Wer sich die aktuelle Ausgabe Nr. 1710 kauft, die am 9. September erhältlich sein wird, bekommt nicht nur ein 26-seitiges Launch-Feature zum neuen Tales of.

KäuferInnen bekommen auch einen DLC-Code im Magazin, mit dem man Rinwells Waffe einen besonderen Skin geben kann. Sie nutzt dann im Kampf eine Ausgabe der Famitsu mit passendem Cover.

Auch normalerweise nutzt sie ein Buch als Waffe. Für sie wird es also keine große Umstellung. Dass der Waffen-Skin auch seinen Weg in den Westen findet, ist eher unwahrscheinlich. Aber man weiß nie! Bei Twitter zeigte der japanische Account zu Tales of Arise einige Screenshots der Famitsu „in Aktion“, die ihr nachfolgend seht.

Das japanische Fachmagazin ist bekannt für seine Nähe zu den Herstellern und es ist nicht das erste Mal, dass das Magazin in Spielen auftaucht. Zuletzt sorgte das Famitsu-Maskottchen in Death Stranding für Aufsehen. Auch, weil das Magazin dem Kojima-Game den berühmten „Perfect Score“ erteilte.

Tales of Arise erscheint am 10. September hierzulande für PlayStation, Xbox und PCs. Auf PlayStation und Xbox ist eine Demo erhältlich. Neben der Standardversion* gibt es auch eine Collector’s Edition, die ihr bei Amazon vorbestellen* könnt.

via Gematsu, Tales of, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco