BWAAAAAAAHAHA: Wario ist mit WarioWare: Get It Together! zurück im Spiel

Natürlich hat es sich Wario nicht nehmen lassen, anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Spiels den amerikanischen Twitter-Account von Nintendo zu entern. Für ein paar lustige Tweets schaut hier vorbei.

Ab sofort ist WarioWare: Get It Together! für Nintendo Switch erhältlich. Den Launchtrailer zum Spiel findet ihr unten. Das Video stellt euch noch einmal alles Wissenswerte vor.

Über 200 Mikrospiele warten in WarioWare. Zusätzlich gibt es einen Zwei-Spieler-Modus und einen Story-Modus. Dort schaltet ihr auch weitere Charaktere frei. Im Potpourri-Modus schließlich tretet ihr in den Mikrospielen gegeneinander an.

Hier können bis zu vier Spielerinnen und Spieler mitmachen. Im Wario-Cup gibt es dann wöchentliche Herausforderungen, in welchen ihr gegen die weltweite Konkurrenz antretet.

Der Launchtrailer zu WarioWare: Get It Together!

Bildmaterial: WarioWare: Get It Together!, Nintendo