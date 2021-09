Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels geht im Oktober bei Netflix an den Start

The Pokémon Company hat heute den deutsche Starttermin für den 23. Pokémon-Kinofilm bei Netflix bekannt gegeben. Dort könnt ihr den Streifen ab dem 8. Oktober streamen. Im Dezember 2020 lief der Film erstmals in Japan an.

Die Geschichte des Films beginnt im Okoya-Wald, einem Naturschutzgebiet, in dem Pokémon in völliger Freiheit leben. Eigentlich darf es kein Mensch betreten. Doch offensichtlich lebt sogar ein Mensch dort… ein Junge, der von dem Finsteraffen-Pokémon Zarude aufgezogen wird. Eines Tages kommt es zur wundersamen Begegnung des Jungen mit Ash.

Ein neuer Trailer zu „Geheimnisse des Dschungels“

Bildmaterial: The Pokémon Company