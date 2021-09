Ein Fest für Fans: Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic angekündigt

Sony kündigte beim abendlichen PlayStation Showcase tatsächlich ein Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic für PlayStation 5 und PCs an. Das Remake, welches von Aspyr Media und Lucasfilm Games entwickelt wird, soll Konsolen-zeitexklusiv für PS5 erscheinen. Bis heute ist „KOTOR“ nicht nur bei Star-Wars-Fans sehr beliebt.

Von vielen Fans herbeigesehnt, nun endlich Wirklichkeit

Star Wars: Knights of the Old Republic erschien ursprünglich im Jahre 2003 für PCs und die erste Xbox und galt bereits damals als großer Erfolg. Viele Fans sehnten ein Remake des Titels bereits seit vielen Jahren herbei.

Aspyr Media und Lucasfilm Games (Bioware bleibt also außen vor) möchten dem Rollenspiel nun neues Leben einhauchen, um sowohl Neuankömmlingen als auch langjährigen Fans ein fantastisches Star-Wars-Erlebnis zu bieten.

„Wir bauen alles von Grund auf neu mit der neuesten Technik, um dem bahnbrechenden Innovationsstandard, den das Original gesetzt hat, gerecht zu werden und gleichzeitig der gefeierten Story treu zu bleiben“, heißt es von den Machern im PlayStation Blog.

Wann das Remake zu Star Wars: Knights of the Old Republic erscheinen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Ambitionen, kombiniert mit der Äußerung, man sei „noch am Anfang der Entwicklung“, lassen nicht auf eine zeitnahe Veröffentlichung hoffen.

Der Ankündigungstrailer zum „KOTOR“-Remake

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Star Wars: Knights of the Old Republic, Aspyr Media / Lucasfilm Games, Sony