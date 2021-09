25 Jahre Crash Bandicoot: Entwickler feiern mit einem Video und dem Crashiläum-Bundle

In dieser Woche hatte der offizielle Twitter-Account zu Crash Bandicoot neugierig gemacht: Eine „Party“ stünde bevor. Das war zwei Tage vor dem PlayStation Showcase und so hatten einige Fans wohl die falschen Erwartungen. Was man meinte, war schlicht die Party zum 25. Geburtstag des Beuteltiers.

Vor 25 Jahren sprang, schlug und wirbelte sich Crash Bandicoot in die Herzen der Fans. Seitdem steht er im ewigen Konflikt mit Dr. Neo Cortex. In den letzten Jahren ist Crash präsenter denn je: Neben Crash Bandicoot 4: It’s About Time bekamen wir auch die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sowie Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Mit einem neuen Video blicken Paul Yan und Avery Lodato von Toys for Bob auf die lange Geschichte von Crash zurück und teilen dabei auch persönliche Erinnerungen. Das Original wurde übrigens von Naugthy Dog entwickelt.

Zur Feier können sich Fans (oder eher die, die es werden möchten) das Crashiläum-Bundle kaufen. Das digitale Bundle ist auf Switch, PlayStation und Xbox verfügbar und vereint fünf Crash-Games, nämlich die vorgenannten. 129,99 Euro kostet es, im PlayStation Store ist es aktuell auf 64,99 Euro reduziert.

Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision, Toys for Bob