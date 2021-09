Sonntagsfrage: Eure Highlights aus dem PlayStation Showcase?

In diesem Jahr Sony bislang noch nicht allzu viel angekündigt. Sie waren weder auf der E3 noch auf der Gamescom vertreten. Stattdessen hat Sony an einem neuen PlayStation Showcase gearbeitet, welcher vergangenen Donnertag über verschiedene Streams flimmerte. Dabei gab es eine bunte Mischung aus den unterschiedlichsten Spielen.

So können sich Fans von Star Wars Knights of the Old Republic über ein Remake freuen. Leider lässt auch nicht mehr darüber schreiben. Denn Sony gab weder ein Erscheinungsdatum noch weitere Informationen oder Gameplay. Gleiches gilt auch für Marvel’s Wolverine, welches von Insomniac entwickelt wird. Das Entwicklerstudio sitzt zeitglich an Marvel’s Spider-Man 2, zudem es immerhin einen längeren Teaser mit Venom sowie den Erscheinungszeitraum 2023 gab.

Nicht bis 2023 warten, müssen Fans von God of War. Der zweite und letzte Teil der nordischen Geschichte namens Ragnarok soll im nächsten Jahr erscheinen. Gleiches gilt für Forspoken aus dem Hause Square Enix. Genauer gesagt soll das Action-Adventure, welches bei Luminous Productions entwickelt wird, bereits im Frühjahr erscheinen. Wann genau, ist leider noch nicht bekannt.

Natürlich gab es noch viele weitere Ankündigungen wie das Remastered von Alan Wake, eine PS5- und PC- Version von Uncharted 4 und The Lost Legacy sowie viel Gameplaymaterial von Gran Turismo 7. Eventuell war auch etwas für euch dabei, auf das ihr euch freut. Daher könnt ihr uns in unserer heutigen Sonntagsfrage verraten, was eure Highlights aus dem PlayStation Showcase waren (Mehrfachnennung möglich).

