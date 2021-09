Sonic Colors: Ultimate lässt den blauen Igel ab heute losrennen

Sega veröffentlicht heute Sonic Colors: Ultimate und tut dies zusammen mit einem schwungvollen Launchtrailer. Wie uns die Neuauflage des Sonic-Klassikers gefallen hat, könnt ihr in unserem Test nachlesen. Sonic Colors: Ultimate ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs via Epic Games Store erhältlich. Bei Amazon könnt ihr euch die Launch Edition bestellen*. Außerdem könnt ihr euch eine zweiteilige Kurz-Animeserie mit dem Titel Rise of the Wisps ansehen.

Neue Zwischensequenzen und aufgehübschte Grafik

Sonic Colors: Ultimate ist ein Remaster des ursprünglich bereits im Jahre 2010 für Nintendo Wii und Nintendo DS erschienenen Sonic Colors. Die Remastered-Version soll neben einer aufgehübschten Grafik auch neue Zwischensequenzen beinhalten. Laut Sega sollen sich diese an diversen Elementen aus dem Sonic-Film von 2020 bedienen.

Neben Sonic Colors: Ultimate feiert Sega den Geburtstag von Sonic in diesem Jahr mit einigen weiteren Dingen. So erscheint mit Sonic Origins eine Sammlung von Klassikern. Die Sonic-Seiko-Uhr ist da etwas teurer. Und ein brandneues Sonic the Hedgehog soll im nächsten Jahr erscheinen.

Bildmaterial: Sonic Colors: Ultimate, Sega, Blind Squirrel Entertainment