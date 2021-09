Neuer Trailer zu Forspoken verrät uns, wie Frey im gefährlichen Land Athia gelandet ist

Beim PlayStation Showcase meldete sich am Abend auch Forspoken von Square Enix zurück. Wir sehen einen neuen Story-Trailer, der uns mehr über die Welt und Frey des Spiels verrät und einige wichtige Fragen beantwortet. Nämlich zum Beispiel die, wie Frey von New York nach Athia gekommen ist.

Die junge Heldin findet sich unversehens im gefährlichen Land Athia wieder, wo sie lernen muss, magische Fähigkeiten einzusetzen, um zu überleben. Auf einer unvergleichlichen Reise muss sie sich furchterregenden Gegnern stellen und tückische Prüfungen überstehen.

Square Enix nutzte die Gelegenheit außerdem, weitere Schauspieler neben Ella Balinska vorzustellen. Jonathan Cake spielt Freys Begleiter Cuff. Janina Gavankar übernimmt die Rolle von Tanta Sila. Keala Settle spielt Johedy und Monca Barbaro spielt Auden.

Die Musik steuern Bear McCreary (God of War, The Walking Dead) und Garry Schyman (BioShock) bei. „Stellt ruhig hohe Erwartungen“, heißt es von Creative Producer Raio im PlayStation Blog. Als Autoren hat man Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story), Amy Hennig (Uncharted-Reihe), Allison Rymer und Todd Stashwick versammelt.

Entwickelt wird Forspoken von Luminous Productions. Das Studio wurde erst 2018 gegründet, zunächst unter der Leitung von Hajime Tabata, der sich jedoch später zurückzog. Was wir darüber hinaus noch über Forspoken wissen, ist, dass es ein Open-World-Spiel wird und ein Story-getriebenes Adventure.

Die Macher verfolgen außerdem den Anspruch, die „hochwertigste Grafik in einem Open-World-Spiel“ zu bieten. Schauspielerin Ella Balinska wird der Heldin Frey ihre Stimme und Bewegungen leihen. Forspoken soll im Frühjahr 2022 für PlayStation 5 und PCs erscheinen und war anfänglich als Project Athia bekannt.

Der neue Trailer zu Forspoken

Bildmaterial: Forspoken, Square Enix, Luminous Productions