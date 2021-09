Tripwire-Präsident John Gibson unterstützt umstrittenes „Herzschlag-Gesetz“ in Texas

John Gibson ist Präsident des Entwicklers Tripwire. Vielleicht kennt ihr ihn nicht, vielleicht kennt ihr sogar Tripwire nicht. Von Maneater oder Killing Floor habt ihr aber bestimmt schon mal etwas gehört, beide Spiele sind aus dem Hause Tripwire. Und von John Gibson habt ihr vielleicht gestern Abend etwas gehört.

Das war so in etwa die Zeit, in der sein Tweet über eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA spätestens auch die deutschsprachige Gaming-Bubble erreichte und nicht nur dort für viel Widerspruch sorgte.

Gibson bekundet seine Zustimmung zu einem sehr umstrittenen Gesetz, das seit Mittwoch in Texas in Kraft getreten ist. Das Gesetz, oft als „Heartbeat Act“ bezeichnet, verbietet Frauen eine Abtreibung, sobald ein Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann. Das ist in etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall.

Der Oberste Gerichtshof wurde angerufen und sollte das Gesetz blockieren, hat nun aber entschieden, eben das nicht zu tun. Darüber freut sich Gibson, der „stolz“ auf die „Bestätigung des texanischen Gesetzes“ ist.

Für seinen Tweet wird Gibson heftig kritisiert. Diverse namhafte Entwickler aus der Gaming-Bubble ergreifen das Wort unter seiner Ausführung. Cory Barlog (God of War), Alanah Pearce (ehemalige IGN-Journalistin, jetzt bei Santa Monica Studio) und Cliff Bleszinski sind nur einige bekannte Namen.

Auch erste Geschäftsbeziehungen sind vom Tweet Gibsons, der sich bisher nicht weiter geäußert hat, betroffen. Co-Development Studio Shipwright Studio möchte alle Verträge mit Tripwire beenden. Torn Banner Studios, Entwickler von Chivalry II und dazu in einem Publishing-Vertrag mit Tripwire, distanzierte sich öffentlich.

