Das schöne Project Eve meldet sich mit einem actionreichen Trailer zurück

Wenn ihr den heutigen Ankündigungstrailer zu Project Eve lange genug gesehen habt und das „Eve“ langsam verinnerlicht habt, dann habt ihr euch vielleicht auch an diesen Teaser von 2019 erinnert. Ja, Project Eve gab es schon und nun ist es zurück.

Damals hieß es, Project Eve sei ein Einzelspieler-Action-RPG, inspiriert von NieR Automata und God of War. Ein „Semi-Open-World“-Spiel vom damals neu gegründeten, südkoreanischen Studio Shift Up. 2019 wurde das Spiel für PlayStation 4, Xbox One und PCs angekündigt, heute ist nur noch von PlayStation 5 die Rede.

Eine Einführung in die Story via PlayStation Blog:

In nicht allzu ferner Zukunft verliert die Menschheit den Kampf gegen Invasoren namens NA:tives und wird von der Erde verbannt. Um den Planeten zurückzugewinnen, schlüpfen die Spieler in die Rolle von Eve, der Überlebenden eines Fallschirmjägertrupps der Kolonie, die sich mit neuen Kameraden durch mächtige Gegner kämpfen muss.

Die Grafik soll sich die „Leistung von PlayStation 5 voll zunutze machen“, die Atmosphäre sich von anderen postapokalyptischen Welten abheben. Präzise Kämpfe mit Angriffs-, Abwehr- und Ausweichmanövern soll es geben, dynamisch und schwungvoll. Der neue Trailer gibt dazu einen Vorgeschmack.

Der neue Trailer zu Project Eve

Bildmaterial: Project Eve, Shift Up