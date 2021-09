Die Wahrheit wird weh tun: Life is Strange: True Colors präsentiert den Launchtrailer

Ab sofort ist Life is Strange: True Colors von Square Enix und Deck Nine Games erhältlich und Life-is-Strange-Fans müssen wahrscheinlich nicht mit dem Launchtrailer vom Kauf überzeugt werden, sondern zocken und entscheiden längst.

Life is Strange: True Colors lässt das Episodenformat fallen, bietet eine neue Protagonistin und erstmals deutsche Sprachausgabe und natürlich auch eine neue Superkraft.

Tief in den Bergen Colorados findet sich Haven Springs, ein kleiner Bergwerksort voller Schönheit und Mysterien. Als Alex entdeckst du die schockierenden Geheimnisse hinter dem Tod deines Bruders in einem emotionalen Abenteuer, in dem du mit deiner Kraft der Empathie das Schicksal und Leben veränderst.

Musikalisch unterlegt wird die Geschichte wie gewohnt von einer feinen Auswahl lizenzierter Songs. Ihr könnt euch die Tracklist bei Spotify anhören! Mit dabei ist auch die Neuinterpretation von Creep (Radiohead) von mxmtoon. Den Song kennt ihr schon aus dem ersten Trailer.

Life is Strange: True Colors ist jetzt für PlayStation, Xbox und Steam erhältlich. Das Spiel wird später in diesem Jahr auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der „Wavelengths“-DLC mit Steph folgt am 30. September und ist in der digitalen Deluxe Edition sowie der digitalen Ultimate Edition von True Colors bereits inklusive.

Der Launchtrailer zu Life is Strange: True Colors

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games