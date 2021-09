Voice of Cards: The Isle Dragon Roars von den NieR- und Drakengard-Machern angekündigt

Square Enix hat Voice of Cards: The Isle Dragon Roars angekündigt. Das Kartenbasierte RPG wird von den Machern der NieR- und Drakengard-Reihe zum Leben erweckt. Eine „bezaubernde Geschichte“ soll „komplett in Spielkarten dargestellt“ werden.

Kreativer Kopf hinter Voice of Cards ist niemand geringeres als Yoko Taro, der die Rolle als Creative Direcot reinnimmt. Ihm zur Seite stehen Yosuke Saito (NieR) als Executive Producer und Keiichi Okabe, der die Musik beisteuert. Das Charakterdesign kommt aus der Feder von Kimihiko Fujisaka (Drakengard) – was für ein Team!

Weitere Details gibt es bisher leider nicht. Auch eine Plattformangabe blieb bisher aus. Bei Twitter beantwortet Yoko Taro aber schon mal die zwei dringendsten Fragen: Nein, es ist kein Social-Game. Nein, es ist kein Drakengard.

Bildmaterial: Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, Square Enix