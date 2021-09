Erster Trailer zu Alan Wake Remastered – „fast alles aus dem Original“ wird überarbeitet

Alan Wake ist zurück. Das ist ja nun schon lange ein offenes Geheimnis und seit ein paar Tagen auch offiziell. Beim PlayStation Showcase gab es heute nun endlich auch Einblicke in das Remaster. Und mit dem 5. Oktober gibt es nun auch einen konkreten Veröffentlichungstermin.

Das Remaster soll die „originale Erfahrung“ bieten, in die ihr euch vor Jahren „verliebt habt“. Man wolle das nicht ändern. Sehr wohl schraubt man aber an der Grafik und den Charakter-Modellen, ebenso an den Zwischensequenzen.

Bestseller-Autor Alan Wake kommt hinter dem Steuer eines verunfallten Autos zu sich. Es ist Nacht. Er befindet sich in einem verwilderten Wald außerhalb der Kleinstadt Bright Falls in Washington. Wake hat sich den Kopf angeschlagen. In seinen Erinnerungen fehlt eine Woche. Seine Frau, die Fotografin Alice, ist verschwunden.

Die beiden Story-Erweiterungen „Das Signal“ und „Der Schriftsteller“ sind ebenfalls enthalten und in einem neuen Making-of-Kommentar schwelgt Sam Lake in Erinnerungen.

Die „Identität und den einzigartigen visuellen Stil von Alan Wake“ möchte man wahren, gleichzeitig aber „fast alles aus dem Originalspiel“ überarbeiten. Objekte, Umgebungen, einzelne Requisiten, Texturen, Soundeffekte und die Benutzeroberfläche.

Der erste Trailer zu Alan Wake Remastered

