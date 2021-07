Das war… Kalenderwoche 29/2021

Die ganz großen Neuigkeiten fehlten zwar in der letzten Woche, aber immerhin gab es viele Updates in Form von Videos sowie Neuveröffentlichungen. Somit wurde es auch in den letzten Tagen nicht langweilig. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Als Square Enix die Final Fantasy Pixel Remaster (PC, Mobil) ankündigte, gab vor allem die Plattformwahl zu reden. Nun zieht man zumindest weitere Plattformen in Erwägung.

Apropos Final Fantasy: Den 20. Geburtstag feiern durfte vor wenigen Tagen Final Fantasy X. Darauf haben wir in einem kurzen Kommentar zurückgeblickt. Ebenfalls etwas genauer angeschaut haben wir uns Nintendo Switch Online. Die Klassiker, welche es zuletzt ins Angebot schafften, vermochten wenig zu begeistern. Allerdings verdient Nintendo für die Auswahl durchaus Respekt.

Konami hatte gleiche mehrere Neuigkeiten zu Yu-Gi-Oh! zu vermelden. Neu enthüllte man Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil), welches sich am Kartenspiel orientiert. Einen Vierspieler-Ansatz verfolgt man zudem mit Yu-Gi-Oh! Cross Duel (Mobil). Für den Westen enthüllte man zudem auch noch Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! (Switch). Konami hatte aber auch wichtige Neuigkeiten zum PES-Franchise. Dieses läuft nun unter dem Namen eFootball (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) und ist free-to-play.

Auch das bereits spekulierte Remake zu Dead Space (PS5, Xbox Series, PC) erhielt die offizielle Ankündigung. Je zwei unterschiedliche Arten des Kampfes erwarten uns mit den ebenfalls neuen Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) sowie Gundam Evolution (Link). Mit den Launchtrailern veröffentlicht wurden jeweils Cris Tales (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed (PS4, Switch, PC) (Link), Death’s Door (Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Pokémon Unite (Switch) (Link) und The Witcher: Monster Slayer (Mobil) (Link).

Sony gewährte uns mit einem Trailer einen Story-Einblick in Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS4, PS5). Kreative Ermittlungsmethoden sahen wir aus Lost Judgment (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) und aus Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erhielt Rinwell ihren Vorstellungstrailer. Mit den Nebencharakteren beschäftigte man sich aus The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (PS4) und auch die Sammlung Danganronpa Decadence (Switch) erhielt einen neuen Trailer. Enthüllt wurden zudem einige der deutschen Sprecher aus Life is Strange: True Colors (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Zu The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) stellte man den 25. Charakter vor und aus Shin Megami Tensei V (Switch) wurden weitere vier Dämonen gesichtet.

Mit einem klassischen Mini-Spiel warb kürzlich Astria Ascending (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Die Geschichte stand aus Psychonauts 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) im Mittelpunkt. Aus Japan erreichte uns ein neues Video zu Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (PS4, Switch), der Fighting-Ableger Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC) stellte zudem die ersten drei Kämpfer vor (Link 1, Link 2). Den nächsten längeren Trailer könnt ihr euch zum Action-RPG Utawarerumono: ZAN 2 (PS4, PS5) ansehen. Auch die beiden „Souls-Spiele“ Eldest Souls (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und Tormented Souls (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) hatten je einen Auftritt.

Ein neues Gameplay-Video wurde zu Lost in Random (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) veröffentlicht. Bereits im August geht es auf einen Road-Trip mit Road 96 (Switch, PC), während euch Recompile (PS5, Xbox Series, PC) nur wenige Tage später in eine digitale Einöde mitnimmt. In Xuan Yuan Sword 7 (PS4, Xbox One) gibt es auch Puzzles und Mini-Spiele. Der erste DLC-Kämpfer aus Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, PC) ist Goldlewis Dickinson, welcher einige spezielle Fähigkeiten mitbringt. Zu Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) ist mittlerweile Update 2.0 und damit Kamisato Ayaka verfügbar.

Die ersten beiden DLC-Charaktere könnt ihr euch für Disgaea 6: Defiance of Destiny (Switch) kaufen. Interessiert euch Monster Harvest (PS4, Switch, Xbox One, PC), dann könnt ihr bei Steam eine Demo ausprobieren. Ebenfalls Landwirtschaft betreiben könnt ihr ab sofort in Hokko Life (PC). Zu Olympia gibt es bei Google ein Retro-Videospiel, die neusten Spiele bei Prime Gaming seht ihr hier und in einem Monat strahlt Netflix den Anime-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf aus.